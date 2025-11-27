元プロ野球選手・清原和博氏の元妻でモデルの亜希が２７日、自身のインスタグラムで手作り弁当を披露した。

「久しぶりのお弁当投稿です」と亜希。「改めて子供達に作っていたお弁当とは全くタイプが違うｗｗ パンチ効いてないわぁ〜」と伝え、「命名 パンチ無し弁当」としたぎっしりに詰められた弁当の写真をアップした。

そして「今ハマってる牛とこんにゃくのおこわを筆頭に、豚しんこ、ゆで卵と三つ葉のサラダ、ハラス、蓮根（レンコン）と牛蒡（ゴボウ）の素揚げ、白菜とセロリの浅漬け…メニュー書いてても渋い」とつづった。

この投稿には「茶色って美味（うま）いものが揃（そろ）っている」「ヘルシーでとっても美味（おい）しそう！」「このシリーズ良いと思います」「おなか空いてきました」などの声が寄せられている。

亜希は清原氏との間に息子２人をもうけた。慶大野球部で内野手としてプレーした長男の正吾さんは、昨年１１月に野球競技からの引退を報告。次男の勝児さんは今春、慶応高から慶大に進学し野球部に入部した。息子が在学中はＳＮＳにたびたび手作り弁当をアップ。おいしそうな大盛り弁当が話題になり、「蓋（ふた）が閉まるのか」などメディア掲載が相次いでいた。