吉瀬美智子、素肌際立つノースリドレス姿公開「美しい」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/11/27】女優の吉瀬美智子が11月25日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を公開して、話題を呼んでいる。
【写真】50歳ベストマザー賞受賞女優「スタイル抜群」ノースリドレス姿
吉瀬が笠原梨乃役として出演したムロツヨシ主演のフジテレビ系ドラマ「うちの弁護士は手がかかる」（2023年）が、スペシャルドラマ「うちの弁護士はまたしても手がかかる」として2026年1月4日21時より放送決定。吉瀬は「笠原梨乃もちょっぴり参加」「写真は前放送1話より。是非、お楽しみに」とつづり、胸元が開いた黒のノースリーブドレスに身を包み、華やかな会場で手を振っている様子を投稿した。ネックレスがポイントとなって素肌が際立つエレガントな姿を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「美しい」「衝撃」「ドレスが似合いすぎてる」「女神様感」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
