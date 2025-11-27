安田美沙子／2018年撮影（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/27】タレントの安田美沙子が11月26日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。急な来客時の手料理を公開した。

【写真】43歳2児の母タレント「品数豊富ですごい」おかずがズラリ豪華食卓

◆安田美沙子、急な来客時の食卓公開


安田は「急なお客さん ちゃいろごはん！笑」と記し、手料理の写真を公開。唐揚げや春巻き、サラダなどのたくさんのおかずがずらりと並んだ食卓を披露した。

◆安田美沙子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「豪華」「急なのに品数豊富ですごい」「どれも美味しそう」「尊敬する」などと反響が寄せられている。

安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）

