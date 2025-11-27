なえなの、美脚際立つ黒コーデ公開「脚が綺麗すぎる」「映えてる」の声
【モデルプレス＝2025/11/27】タレントのなえなのが11月25日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを投稿し、話題を呼んでいる。
【写真】ティーン世代に圧倒的人気24歳「脚が綺麗すぎる」美脚コーデ
なえなのは「最近のおれ…。仕事もたくさんして、遊びもたくさん行って、たくさん食べて笑ってしあわせ」と近況を報告し「おれ、今幸せだよ」と現在の心境を綴って投稿した。黒のショート丈コーディネートに身を包み、すらりと伸びる美しい脚を際立たせた立ち姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎる」「黒コーデが映えてる」「幸せそうでこっちまで嬉しくなる」「立ち姿がモデルみたい」「過去を乗り越えた言葉に感動」「笑顔が最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆なえなの、黒コーデで美脚を披露
◆なえなのの投稿に反響
