森絵梨佳、息子への手作り弁当披露「彩りが綺麗」「珍しいおかず」の声
【モデルプレス＝2025/11/27】モデルの森絵梨佳が11月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】37歳美人モデル「珍しいおかず」入りの手作り弁当
森は「本日の小学生弁当」と記し、里芋のコロッケ、マカロニサラダ、ピーマンの塩昆布和え、ミニトマトなどが彩り良く詰められた弁当を公開。「母に急なフリータイムが訪れた！」とコメントし、その時間の使い方についての息子との微笑ましいやりとりも紹介している。
この投稿に、ファンからは「ママの愛情が詰まってる」「里芋のコロッケって珍しいおかず！」「食欲そそられる」「彩りが綺麗」「美味しそう」などと反響が寄せられている。
森は2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆森絵梨佳、息子への手作り弁当披露
◆森絵梨佳の投稿に反響
