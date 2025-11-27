加護亜依「めちゃママに似てきた」2ショット公開
【モデルプレス＝2025/11/27】元モーニング娘。の加護亜依が11月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。「めちゃママに似てきた」と鏡越しの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳元モー娘。「めちゃママに似てきた」密着2S
加護は「大好きママ」「めちゃママに似てきた」とぴったりと寄り添い鏡越しに撮影された2ショットを公開。加護はネイビーのジャージにリボン付きのヘアバンドを合わせ、寄り添った人物は「かごあい」と文字が入ったピンクのTシャツを着用している。
この投稿には「雰囲気が似てる」「加護ちゃんの笑顔が優しい」「癒される」「素敵な関係性」「仲の良さが伝わる」「いい写真」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
