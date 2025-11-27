庄内浜の食文化の魅力をPRする「庄内浜文化伝道師」に27人が新たに認定され、26日、認定証が交付されました。



「庄内浜文化伝道師」は山形県の庄内浜で水揚げされるおよそ130種類の魚介類の魅力を広く伝える活動をしています。



2007年に活動が始まってからこれまで281人が山形県の認定を受けましたが、県外への転出や離職などで人材が減少傾向にあり、ことし、8年ぶりに新たな募集が行われました。

9月に行われた筆記と調理実技の試験には32人が臨み、合格した27人に26日、認定証と「庄内浜文化伝道師」のロゴが入ったエプロンが手渡されました。今回合格した27人は全員県内在住で、職業は飲食や小売りで鮮魚を扱う人や公務員、主婦など様々です。





飲食店経営者「山形・庄内の魚のおいしさ・魅力を県内外のお客さんに知ってもらえるように、改めて自分で世の中に伝えておすすめしていきたいという決意が湧いてきた」鶴岡市職員「魚釣りが大好きで魚の料理を始めたので、ぜひ子どもたちに魚に親しんでもらいたい。家庭でおいしい魚料理をいっぱい食べてもらえるようおいしい魚の捌き方に協力していきたい」新たに認定された伝道師たちはこれから、料理教室で魚の調理方法を教えるなど庄内の浜文化を伝える活動をしていきます。