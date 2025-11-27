中村雅俊がNHK『SONGS』に11年ぶり出演 51年の歌手人生と『俺たちの旅』についてたっぷりトーク
中村雅俊が、12月4日午後10時よりNHK総合で放送される音楽番組『SONGS』に、11年ぶりに出演することが決定した。デビューから51年にわたる歌手人生を貴重映像とともに振り返る。
【番組カット】中村雅俊の笑顔のトークシーンや歌唱シーンが多数
1974年にドラマ『われら青春！』の主演で俳優デビューし、同作の挿入歌「ふれあい」で歌手としてもデビューした中村。これまでのコンサート回数は1600回を超えており、支配人・大泉洋との初トークは「中村雅俊は、なぜ歌い続けるのか？」をテーマに展開。ふるさとの宮城県女川町や母校・慶應義塾大学を訪ねたロケ映像とともに、歌への思いが語られる。
また、放送から50年を迎えた代表作『俺たちの旅』についてもたっぷりと語られ、当時のドラマ映像を交えて撮影時のエピソードや、50周年記念コンサートツアー、自ら監督を務めた新作映画への想いが明かされる。ドラマで共演した俳優・岡田奈々もVTR出演し、撮影時の意外なエピソードを語る。
スタジオパフォーマンスでは、「ふれあい」のほか、『俺たちの旅』のオープニング曲とエンディング曲「ただお前がいい」のスペシャルメドレー、さらに桑田佳祐が作詞作曲した名曲「恋人も濡れる街角」を披露。デビューから半世紀を超えた今もなお色あせないヒット曲の数々が届けられる。
■放送予定
12月4日（木） 後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
再放送：12月9日（火） 前0：35〜前1：20 ※月曜深夜 ＜NHK総合＞
歌唱予定曲
「ふれあい」
「俺たちの旅」〜「ただお前がいい」メドレー
「恋人も濡れる街角」
