お腹ぽっこりは“姿勢”が原因？１日１セット【ウエストの細見えが叶う】簡単ポーズ
お腹まわりが気になるのは、実は“脂肪”よりも“姿勢”が原因ということも。特に40代以降は、猫背や反り腰で体幹がゆるみ、内臓が前に落ちて“ぽっこりお腹”を招きやすい状態に。そこでおすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【ヴァシスターサナ】です。インナーがキュッと引き上がり、自然とウエストのラインが細く見える効果が期待できます。
お腹が出て見えるのは“姿勢ぐずれ”が原因だった？
年齢を重ねると「太ったわけじゃないのに、お腹だけ出て見える…」という悩みが増えがち。実はその多くが、姿勢の乱れからくる“体幹のゆるみ”が原因です。猫背になると肋骨まわりが開き、インナーの筋肉が働きにくくなり、内臓が前に落ちて下腹がぽっこり。反り腰の場合も、骨盤の前傾で下腹ばかりが強調され、どんな服を着ても“お腹だけ気になる”現象が起きてしまいます。
ヴァシスターサナ
（１）床に四つん這いになり、腕立て伏せの姿勢になる
（２）そのまま片腕で立ち、胸を開く意識で、もう片方の腕を天井方向に真っ直ぐ引き上げてゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
反対側も同様に行います。期待する効果をきちんと得るためには「腕を上げ切った時に腰の位置を下げないこと」、「胸を真正面に向けたままキープすること」の２つがポイント。腰の位置が下に落ちて胸が真正面に向いていない姿勢にならないように注意してくださいね。＜ヨガ監修：TOMOMI（インストラクター歴３年）＞
🌼座ったまま“下腹−5cm”をめざす！若返りが加速する【お腹太りに効く】簡単エクササイズ