東日本大震災がきっかけ…大阪の木材王がカキとウナギの森を育てる「まさかの物語」【環境活動】

カキが旨い季節がやってきた。ジューシーなカキフライ、炊きたてのカキご飯。茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥て、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。

そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く！』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。

「カキをもっと知りたい！」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。

これからあなたをカキの世界へ誘おう。

2019年、鉄に縁のある著者はアメリカ最大の鉄鉱山「メサビ鉄山」の存在を知り、場所が五大湖スペリオル湖近く、さらにミシシッピ川の源流付近であることに驚くカキじいさん。ミシシッピ川は約3800kmを流れメキシコ湾に注ぐため、「メサビの鉄が河口のカキを育んでいる」と直感。若い頃に聞いたミシシッピ川河口のカキの話、西海岸への訪問の思い出とともに、ニューオーリンズへの旅への思いが再び高まるのでした。

たくさんの人との巡りあい

人との出会いは人生を楽しくもしますし、苦しくもします。わたしはずっといい人と巡りあっています。

2011年6月、あの東日本大震災の年です。「森は海の恋人植樹祭」に大阪から来ました、という男性が現れたのです。名刺を見ますと、大阪府木材連合会長の津田潮さんでした。

東日本大震災の津波で海辺の家が流されてしまい、政府の援助で仮設住宅が建てられることになったのです。木材を取り扱っている全国の団体に、担当地域が割りあてられたそうです。大阪府木材連合会は、気仙沼市が担当でした。

多くの職人たちをまとめ、突貫工事で仮設住宅を建てなくてはなりません。ところが泊まる宿舎がないのです。そこで目を付けたのが気仙沼湾にそそぐ大川上流の岩手県一関市室根町のキャンプ場です。「森は海の恋人植樹祭」の会場近くに、そのキャンプ場はありました。

津田さんが朝起きると、山に漁師のシンボルである大漁旗がひるがえっていました。その不思議な光景に興味を持ち、歩いてキャンプ場にやってきたのです。全国から1500人もの人々が集っていることに驚かれていました。そして、いいカキをつくるために、ブナやクヌギ、ナラなどの落葉広葉樹の森が大切なことを知ったのです。津田さんの会社は宮崎に3,000ヘクタールもの山林を有していて、森林についてはプロ中のプロです。でも、頭の中は「森林は木材を作るためのもの」という思考でした。

カキのために木を植えている人がいる。津田さんはカルチャーショックを受けたのです。翌年から100人近い人々を誘い、大阪から「森は海の恋人植樹祭」に参加するようになりました。もっとも、カキが大好きな方で、カキを食べたいという気持ちもあったようです。

ウナギの森植樹祭

そうしているうちに、大阪湾にそそぐ淀川河口で、天然ウナギをとっている漁師さんがいるという話をしてくれて、見学に行きました。五人ほどの漁師さんが春から秋にかけて、1人1,000匹ほどとっているのです。東北地方に住んでいると、淀川はきれいでないイメージがありました。そこで、ウナギのために川をきれいにしようと、「ウナギの森植樹祭」をすることになったのです。大阪市から少し上流の高槻市の山に、です。

2019年5月、その前夜祭に写真家の大竹英洋君が来たのです。こうして、大竹君からアメリカのメサビ鉄山の話を聞き、ミシシッピが近づいたのです。

大竹君は一橋大学社会学部卒です。学生時代ワンダーフォーゲル部に属し日本中の山や川をテントをかついで旅する生活を続けていました。

大手銀行に就職が決まっていましたが、大自然から離れた生活はどうしてもできないと悩みました。そんなとき、大竹君の憧れのカメラマンである、ジム・ブランデンバーグさんがアメリカの五大湖近くのミネソタ州の北側に連なる、ノースウッズという湖沼地帯に住んでいることがわかりました。ブランデンバーグさんは、国際的に有名な自然科学誌「ナショナルジオグラフィック」の常連でした。

矢も盾もたまらず、大竹君はリュックを背負って訪ねたのです。大竹君の情熱は著名な写真家の心を動かし、ノースウッズでの撮影の面倒をみてくれることになったのです。

ノースウッズには日本では絶滅してしまった野生のオオカミがいることで有名です。でも、警戒心が強くいい写真はなかったそうです。大変な苦労をして大竹君は撮影に成功し、ブランデンバーグさんの紹介もあって、ナショナルジオグラフィック誌に写真が載ったのです。国際的なカメラマンとして認められたのです。

●プロフィール

畠山重篤（はたけやま・しげあつ）

1943年、中国・上海生まれ。宮城県でカキ・ホタテの養殖業を営む。「牡蠣の森を慕う会」代表。1989年より「海は森の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。『漁師さんの森づくり』（講談社）で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』（文藝春秋）で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい：命と地球をはぐくむ「鉄」物語』（小学館）で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。その他の著書に『森は海の恋人』（北斗出版）、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』（ともに文藝春秋）などがある。2025年、逝去。

