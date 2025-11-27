好きで好きでたまらないから。恋する男性が無意識に「言ってしまうこと」
好きな女性を目の前にすると、男性は好きという感情が募って、つい無意識に本音が漏らしてしまうもの。
そこで今回は、恋する男性が無意識に「言ってしまうこと」を紹介します。
「きれいだね」
男性は意外と「可愛いね」はどんな女性に対しても言えてしまうもの。
むしろ「きれいだね」は、本気で恋した女性でない限り、男性にとってなかなか口にできる言葉ではありません。
ちょっとした褒め言葉であっても、男性の想いが本物なのかを確認できるのです。
「次はいつ会えそう？」
男性なら誰しも好きな女性の予定をできるだけ先々まで押さえたいと考えます。
特に独占欲が強い男性ほど、他の男性に取られたくない気持ちも強いので、会う機会をできるだけ増やそうと先々までデートの約束をしようとするでしょう。
「いつでも相談してね」
男性は好きな女性に頼られたい生き物で、好きな女性のためなら「なんでもしてあげたい」と思います。
なので、好きな女性には無意識のうちに「いつでも相談してね」とアピールを繰り返すでしょう。
また、実際に好きな女性から相談されたり頼られたりすることで、男性は承認欲求を満たされて女性への愛情度がますます高まるはず。
なので、時には気になる男性に頼って「なんでもしてあげよう」と男性に思わせることが恋愛成就の近道ということです。
今回紹介したように、些細なセリフの中に男性の愛情が詰まっているので、ぜひ聞き逃さないでくださいね。
🌼付き合えたら幸せになれるかも。優良物件な男性が「よく使う言葉」３つ