じつは日本に「驚くほど関係していた」…アメリカ「メサビ鉄山」とカキを育むミシシッピ川の関係

カキが旨い季節がやってきた。衣はカリッと身はジューシーなカキフライ、セリがたっぷり入ったカキ鍋、炊きたてのカキご飯。茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥て、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。レモンをちょいと絞ればなおさらよい。うーん、旨い！

そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く！』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。畠山さんは「カキ養殖には、海にそそぐ川の上流の森が豊かであることが必須」と、山に植林する活動への取り組みでも知られている。

「カキをもっと知りたい！」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。

これからあなたをカキの世界へ誘おう。

連載26回「やっぱり日本人は凄かった…三陸のカキじいさん「森は海の恋人」がロシアで「ハラショー」と絶賛されたワケ」にひきつづき、メサビ鉱山からミシシッピ川をくだってニューオーリンズへ向かう旅である。どんな胸躍る出会いがあるのだろうか。

ロシア極東ハバロフスクでの植樹祭に参加したカキじいさん。太平洋国立大学で講演し、アムール川の鉄分がオホーツク海や北太平洋の生態系を支える仕組みを説明すると大きな反響がありました。翌日、アムール虎保護のための植林を行い、川の水からフルボ酸鉄の味を感じ取り、戦争捕虜の墓地や先住民遺跡も訪れ、北海道との文化的つながりを実感します。帰国後、白岩教授から流域開発の進行と環境教育の重要性を指摘され、旅の意義を再認識したのでした。

メサビ鉱山の鉄

「あなたは磁石みたい。いつも鉄をくっつけて帰ってくる」

と、わたしは妻に言われています。2019年（令和元年）5月、巨大な鉄がくっついてきました。アメリカ最大の鉄鉱石鉱山「メサビ鉄山」です。

そんなのどこにあるのかといいますと、北アメリカ五大湖のスペリオル湖に近いミネソタ州の北部にあるのです。でもそれだけではわたしの心は騒ぎません。大きな地図を広げてスペリオル湖周辺を調べてみました。なんと、そこはミシシッピ川の源流近くではありませんか。

ずっと昔、昭和40年代ぐらいまでは、小学校の教科書に世界一長い川と記されていたのを思い出しました。約3800キロメートルもあるんですよ。河口はメキシコ湾のニューオーリンズです。

このことを知って心が騒ぐ人は、そう多くはないでしょう。でも鉄じいさんであり、カキじいさんであるわたしは、めまいがするほど心が騒いだのです。

「メサビの鉄がカキを育んでいる」

という直感です。中学生のころ出会った東北大学のカキ博士、今井丈夫先生から、ミシシッピ川河口のカキの話を聞いていたからです。アメリカ東海岸のメキシコ湾は大西洋に面しています。だからここのカキは大西洋ガキ（アトランティック・オイスター）。ラテン語の学名は、クラスオストレア・ヴァージニカです。

太平洋に面した西海岸は、バンクーバー島の内側、シアトルを中心にカキは養殖されています。ですからパシフィック・オイスター。学名はクラスオストレア・ギガスです。

百年前、沖縄出身の宮城新昌という人が、宮城県の北上川河口石巻湾で種苗の生産に成功し、シアトルの海に移植した話は、以前に詳しくお話していますから、覚えてくださっている人もいると思います。

そんなことで、わたしは西海岸には訪れていました。そして、いつかミシシッピ川河口のニューオーリンズへ行ってみたいと、中学生のころから思っていました。いきなりその機会がやってきたのです。

5月、大阪府木材連合会が主催する「うなぎの森植樹祭」の前夜祭に、若者が同席しました。アメリカ五大湖近くのミネソタ州北側から北極圏へと連なるノースウッズと呼ばれる湖沼地帯でオオカミの写真を撮っている大竹英洋君です。大竹君は、ノーズウッズの写真で、2021年に第40回土門拳賞を受賞しています。ミシシッピ川源流にアメリカ最大の鉄鋼石鉱山、メサビ鉄山があるというのです。

連載『カキじいさん、世界へ行く！』第27回

構成／高木香織

●プロフィール

畠山重篤（はたけやま・しげあつ）

1943年、中国・上海生まれ。宮城県でカキ・ホタテの養殖業を営む。「牡蠣の森を慕う会」代表。1989年より「海は森の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。『漁師さんの森づくり』（講談社）で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』（文藝春秋）で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい：命と地球をはぐくむ「鉄」物語』（小学館）で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。その他の著書に『森は海の恋人』（北斗出版）、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』（ともに文藝春秋）などがある。2025年、逝去。

