¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ø¤ó¤¯¤é¤¤¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤È¤«¤ä¤Ê¤¯¤Æ¡©¡×¡¡¿À¸ÍµìµïÎ±ÃÏ¤Ë¤¤¤¿¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¿Æ»Ò¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ï¡©
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬¡¢Ê¼¸Ë¤Î¿À¸ÍµìµïÎ±ÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë¡¢Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¥â¥Î¡á¡È¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡É¤òÂçÄ´ºº¡ª¡¡µìµïÎ±ÃÏ¤Ï¡¢ËëËö¤Î³«¹Á¤ËÈ¼¤Ã¤Æ³°¹ñ¿Í¤Îµï½»¤ä¾¦¶È³èÆ°ÍÑ¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¶è°è¡£Îò»ËÅª·úÊª¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê2¿Í¡ª¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤È¤«¤ä¤Ê¤¯¤Æ¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¿Æ»Ò¤Ï¡¢2¿Í¤È¤âÄ¶Èþ¿Í¡ª
¼çÉØ¤À¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤ËÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£»öÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ì¼¤Î¤³¤È¤â¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ø¤ó¤¯¤é¤¤¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¤ª¤é¤ó¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ê¤«¤Í¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤è¤¯¤Æ¡¢´é¤â¥¥ì¥¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈË«¤á¤Á¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¿Í¿Æ»Ò¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ï¡¢¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥íー¥é¥ó¤Î¥Ô¥å¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¥Ê¥¤¥È¥ê¥Á¥ãー¥¸¥»¥é¥à¡£¡È8»þ´Ö½Ï¿ç¤ÎÈþÈ©¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢Ìë¤ËÅÉ¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÈþÍÆ±Õ¤Ç¡¢¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥íー¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÈÅÁÀâ¤ÎNo.1ÈþÍÆ±Õ¡É¤ÈÌ¾¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Ìµ°õÎÉÉÊ¤ÎÈþÍÆ±Õ¤òÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþ¿Í¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¤³¤Î¥»¥é¥à¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¹â¤¤¤±¤É¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
µìµïÎ±ÃÏ¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤¿Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ï¡¢·ëº§¼°¤ÎÁ°»£¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿·º§É×ÉØ¤ËÁø¶ø¡ª¡¡¿·ÉØ¤¤¤ï¤¯¡¢É×ÉØ¤ÎÎÁÍýÃ´Åö¤Ï¿·Ïº¤Ç¡¢Èà¤¬ºî¤ëÎÁÍý¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¿·º§É×ÉØ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ï¡¢º£¤ä¿©Âî¤ÎÄêÈÖÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥½¥ë¥È¡£¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥½¥ë¥È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤«¤º¤«¤é¥¹¥¤ー¥Ä¤Þ¤Ç¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÌó80¼ïÎà¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁÐ»Ò¤À¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤Û¤É¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê½÷À2ÁÈ¤Ï¡¢82ºÐ¤È77ºÐ¤Î»ÐËå¡£°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤¯¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Öº£¡¢2¿Í¤Ç¹¬¤»¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ï¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥¬¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥ï¥¿¥Ë¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥âー¥¯¥ì¥¹¥°¥ê¥ë¡£¾ÆÆù¡¢Æé¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤Ê¤É¡¢£±Âæ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÊØÍø¤Ê¥°¥ê¥ë¥³¥ó¥í¤Ç¤¹¡£¾ÆÆù¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¤¥ï¥¿¥ËÆÈ¼«¤Î¹½Â¤¤Ç±ì¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥È¥êー¥È¥Ô¥¢¥Î¤Ç±éÁÕÃæ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢²»³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÈþÍÆÀìÌç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¡£¥¥ã¥ê¥¢£³Ç¯È¾¤ÇÆÀ¤¿²»³ÚÍýÏÀ¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò°ìÀÚÃÆ¤±¤Ê¤¤Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¤Þ¤¹¤ß¤È´ñÀ×¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Å·ºÍÅª¤ÊÈà¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼«¿È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Ô¥¢¥Î¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¸°È×¤ò²¡¤¹²»¤¬ÀÅ¤«¡×¤Ê¤³¤È¤¬¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È12»þ´Ö¤Û¤É¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤ÅÝ¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¤Ê¤ª¡¢Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬µìµïÎ±ÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ï¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ønews¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µ·îÍË～¶âÍË¸á¸å3»þ40Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡ËÆâ¤Î¡Ö³¹¤Ê¤«Å·ºÍ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡×11·î21ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£