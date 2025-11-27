明治から昭和にかけ、たくさんの人が和歌山県串本町の串本港などから豪州北岸のアラフラ海に渡り、白蝶貝（しろちょうがい）採取に挑んだ。

一獲千金を狙った事業だったが、危険がつきまとい、多くの人が海域の木曜島などで命を落とした。串本でこうした歴史を伝えてきた「木曜島遺族会」が活動の幅を広げ、「アラフラ会」に改称した。（望月弘行）

アラフラ会の会員が今月上旬、木曜島を訪れた。町内在住者だけでなく、和歌山、大阪両市と兵庫県、東京都から１０〜８０歳代の計１７人が参加。日本人墓地や行政庁舎に行ったほか、日系人ら約２０人から家庭料理などのもてなしを受けた。

遠縁に当たる日系人と感動的な出会いを果たした人もいたといい、今後、毎年１回程度の相互訪問を行う予定にしている。

副会長の戸瀬憲一さん（６７）は「形式張らず、ざっくばらんに話すことができ、和やかな交流となった」と話す。従来は町や県の主催で、住民主体の交流は初めてとなった。

◇

遺族会は２００７年に設立された。町は１１年、木曜島などを管轄する「トレス行政区」と友好都市提携を結んだ。その後、町は潮岬にある休憩所に関連の資料コーナーを設置。２３年には同島に県人会が発足した。

ただ、白蝶貝の採取事業は豪州、インドネシアなどに囲まれた東西約１３００キロ、南北約６００キロの巨大な海域で展開された。豪州西部のブルームや豪州北部のダーウィンにも日系人が暮らしている。

ブルームなどにゆかりのある町民から「対象地域を広げてほしい」と要望があり、遺族会が４月、アラフラ会となり、取り組みの拡充を決めた。

父親が事業に従事していたという英語塾講師・広瀬美佐さん（５３）（和歌山県串本町潮岬）が通訳を担うようになると、現地との交流が盛んになった。７月に県立串本古座高、１０月には町立潮岬中と県立新宮高で日系人らとの交流会を企画した。会員が１１月中旬、町立潮岬小で移民をテーマにした授業の講師を務めた。

ブルームやダーウィンなどと関係がある町内外の人にも参加を呼びかけると、会員は半年ほどで倍増し、約４０人になった。今後、日系人との交流をさらに進める。広瀬さんは「帰還者や家族、当時の歴史に関心のある人と連携し、多様な先人の歴史を語り継ぎたい」と話している。

◆白蝶貝採取＝殻を開くとチョウが羽を広げたような形になり、滑らかな光沢から、高級ボタンや装飾品の素材として珍重された。海底に潜って貝を拾い上げる作業は過酷で、潜水病や遭難で亡くなる人が少なくなかった。郷土史家の小川平さんの著書によると、日本人墓地がある木曜島では５６１人、ブルームでは９７７人が犠牲となった。その多くは串本、古座川、太地、那智勝浦、すさみ各町や新宮、和歌山両市の出身者だという。

寄贈品など展示検討

和歌山県串本町の小中学校などには、白蝶貝採取事業に関連した寄贈品が残っている。アラフラ会はこれまで一般公開されてこなかった寄贈品などを集めた企画展の開催を目指している。

会員６人は今月２０日、旧田並小を訪れ、豪州の海に生息するワニの剥製（はくせい）や蛇の骨、現地で使われたとみられる食器や道具、木製の仮面などを確認した。寄贈品はほかの小中学校にもあるため、今後も調査を続ける。

アラフラ会事務局の坂井敏生さん（６６）は「命がけの事業で地域経済が潤った時代がある。若い人に先人の偉業を知ってほしい」と語る。