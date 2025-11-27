CL史上2番目のスピード…ムバッペが約7分でハット達成! 全4得点を挙げる衝撃のパフォーマンス
レアル・マドリーのFWキリアン・ムバッペがUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)で歴史的なハットトリック達成した。アメリカ『ESPN』が伝えている。
ムバッペは26日に敵地で行われたリーグフェーズ第5節オリンピアコス戦(○4-3)で先発フル出場。前半22分から同29分までに3ゴールを挙げる活躍を見せた。
同メディアによると、6分42秒でのハットトリックは大会史上2番目のスピード記録。ムバッペは後半にも1ゴールを奪い、得点ランキング首位を独走する今大会9ゴールとした。
公式戦4試合ぶりの白星に貢献したフランス代表FWは「再び勝てたことがとても重要だった」とコメント。続けて「僕たちのようなチームにとって、3試合勝ちなしは多すぎる。難しいゲームだったし、ここで勝つのは難しい。ボールを失って悪い入り方をして、先制点を許したが、その後は試合を掌握して得点した。後半は少し行ったり来たりで、こちらが決めれば相手も決めた」と振り返った。
ムバッペのハットトリックは今季欧州CLで2度目。大会通算では歴代4位の5回目となった。トップは8回のFWリオネル・メッシとFWクリスティアーノ・ロナウドで、バルセロナのFWロベルト・レバンドフスキが6回で続いている。
また、欧州CL通算得点ランキングでは現在5位。レアルのレジェンドである4位ラウル・ゴンサレス氏にあと8点と迫っている。
