正直ガッカリ…。男性が「次はない」と感じるデートの行動
気になる男性とのデートとなると気合が入るもの。
でも、無自覚で男性をガッカリさせるような行動をしていると、絶対に次のチャンスはやってきません。
そこで今回は、男性が「次はない」と感じるデートの行動について紹介します。
スマホばかり気にしてる
デート中にスマホを見たりいじったりしてばかりだと、男性は「つまらないのかな」「早く帰りたいということかな」と感じてしまいます。
基本的にスマホをチェックするのは、男性が席を外した時や自分がトイレに立った時など、１人になるタイミングだけにするように意識しましょう。
服装やメイクに手抜き感がある
少し寝坊して待ち合わせに遅れるよりはマシと、服装やメイクが手抜きという印象を与えてしまっては台無しです。
自分の自信が持てる服装やメイクをするためにも身支度の時間をきちんと確保できるように、当日は早めに起きる、前日は早めに寝るなど意識しましょう。
なんでも男性に任せきり
「デートは男性がリードすべき！」と任せきりになってしまうのもあまり印象良くないでしょう。
行きたい場所、食べたい物など、男性は「彼女に喜んでもらいたい」という気持ちからリクエストを聞いてくるものですから、もし質問されたらきちんと自分の希望を伝えるように心がけて、「なんでもいいよ」「おすすめの場所で」などと答えないようにした方が無難。
男性としてはリクエストしてくれた方が気持ちも楽ですし、「なんでもいいよ」なんて言われたら「俺とのデートは楽しくないんだな…」と受け取られる可能性もあります。
せっかくデートするなら少しでも関係を前進させたいですから、ぜひ今回紹介した３つのポイントには特に注意してみてくださいね。
