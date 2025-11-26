「ごめん、今は結婚とか考えてない」それ“結婚に向かない男性”という証拠です
「そろそろ結婚の話をしたいのに、彼はいつも曖昧に濁してしまう…」
そんな不安を抱えた瞬間、胸の奥がざわつくものです。
特に「ごめん、今は結婚とか考えてない」という言葉は、
一時的な迷いではなく、彼自身が“結婚に向かないタイプ”である証拠かも。
そこで今回は、そんな男性に共通する特徴を紹介します。
責任より“自分の心地よさ”が最優先になっている
結婚に向かない男性は、恋人がいても生活の優先順位が常に“自分”。
会う日を急に変えたり、相談事を後回しにしたり、あなたの都合より自分の気分を優先しがちです。
自由でいたい気持ちが強いため、結婚という“責任”を背負う未来がイメージできません。
問題を見て見ぬふり。話し合いができない
ケンカやすれ違いがあっても、向き合わずに距離を置いてしまう“放置癖”も結婚に向かない男性の特徴の１つ。
結婚生活は、日常の細かなコミュニケーションの積み重ねで成り立つもの。
話し合いが苦手な男性は、家庭を築く上で大切な“共同作業”から逃げてしまいがちです。
将来の話をはぐらかすのは“覚悟の欠如”のサイン
本当に結婚を考えている男性は、自然と未来の話題が出てくるもの。
「住む場所どうする？」「仕事の見通しは？」など、具体的な話ができることがその証拠です。
一方で「そのうち」「まだ考えてなくて」と話をそらす男性は、結婚に踏み出す覚悟ができていません。
彼の言葉にモヤッとしたなら、“彼がどこまで未来に向き合う気があるか”を見極めることが大事。
あなたの人生を大切にしてくれる人なのか、男性の言動を冷静に観察してくださいね。
🌼２人はベストカップル。彼氏と仲睦まじい関係をキープする「コツ」