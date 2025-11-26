骨盤底筋を鍛えて下半身太りを解消。１日10回【腰まわりが引き締まる】簡単エクササイズ
若い頃より姿勢が悪くなった、下半身にお肉がつきやすくなったと感じているなら、下半身太りを解消し、腰まわりをスッキリと引き締められるピラティスの簡単エクササイズ【ブリッジ】がおすすめ。体幹と骨盤底筋を同時に鍛えることができ、続けるほどに背骨が理想のS字カーブを取り戻せて、全身の見た目印象が劇的に若返ります。
骨盤底筋の強化こそ、腰まわり引き締めのカギ
下半身太りや下腹ぽっこりの原因の１つが、加齢や出産で緩みがちな骨盤底筋の衰え。体幹の土台となる骨盤底筋が弱まると、下腹部が前に押し出され、お尻が垂れて、腰まわりに余計なお肉がつきやすくなります。
ブリッジ
（１）仰向けに寝て脚を軽く開いて、両手を手のひらを上にして体の横に置き、鼻から息を吸い、口から息を吐きながらお腹を凹ませる
（２）お尻から背骨を腰側から１つ１つ上げていくイメージで下半身を持ち上げ、肩から膝までが一直線になるまで上げる
▲膝が開かないように気をつけながら、お腹と太ももの裏の筋肉を使ってゆっくり持ち上げます。また、腰が反らないようにも注意しましょう
（３）鼻から息を吸い、口から息を吐きながら体を下ろしていき、（１）の姿勢に戻る
▲背骨を上側から１つ１下げていくイメージです
これを“１日あたり10回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「背骨１つ１つを意識しながらお尻を上下させること」、「実践中に腰を反らさないこと」の２つがポイント。簡単に見えて背骨の使い方が難しいエクササイズですが、ぜひ習慣化してスタイル改善につなげていきましょう。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
