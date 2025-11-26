「俺、普通だよ？」と言うけど…。一緒にいるほど疲れる“消耗系男子”の正体
一緒にいる時間は多いはずなのに、なぜか心が軽くならない。
むしろ「一緒にいると、なんか疲れる…」と感じる相手っていますよね。
気づけばあなたばかりが気を遣い、相手に合わせ、疲れがたまっていく…。
そこで今回は、そんな“消耗系男子”の特徴を紹介します。
自分の気持ちを説明しない
話し合いになると黙り込む、感情を言葉にしてくれない。
そういう男性は、知らないうちにあなたに負担をかけています。
「何を考えているのかわからない」状態は、女性にとって精神的に最も疲れるものです。
共感より“正しさ”を押しつけてくる
相談しても「でもさ」「それってさ」と正論で返してくる男性も要注意。
共感や寄り添いを求めているのに、真っ先に解決策を語ろうとする男性は、知らず知らずのうちに心を消耗させます。
気持ちを受け止めてほしい瞬間を理解できない男性は、あなたを疲れさせるだけです。
あなたの都合を“無視”する
「できるよね？」「大丈夫でしょ？」と軽く頼みごとをしてくる男性は、典型的な消耗男子です。
あなたの時間や気力を当然のように使おうとする男性は、思いやりに欠けています。
そんなあなたの都合を“無視”するスタンスは、関係が進むほどあなたの心をすり減らしていくでしょう。
恋愛は本来、安心感や癒しをくれるもののはず。
もし“なんとなく疲れる”が続くなら、それは相手選びが間違っているサインかもしれません。
