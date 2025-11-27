Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramのストーリーズを更新。若井滉斗とのモノクロのプリクラ風ショットを公開し、ファンの間で大きな話題となっている。

【画像】大森元貴×若井滉斗の“写り込み”ショット／ライブフィルム＆ドキュメンタリーのグッズ紹介も“かわいい”と話題

■無表情の大森元貴と多彩な表情を見せる若井滉斗

3枚連なったプリントには、左に大森、右に若井が並んで写っている。大森は前髪を上げ、おでこをすっきり出したヘアスタイルで、3枚ともクールな無表情を貫いた。

一方の若井は、ニット帽にメガネというカジュアルなスタイル。3枚すべてで表情を変えており、柔らかく微笑んだり、ニット帽に手を当てながら口を大きく開けて無邪気な表情を見せたり、軽くピースのような手のかたちでにっこり笑ったりと、多彩な変化を見せている。

テンションの“コントラスト”が印象的な写真たちだが、肩を寄せ合う距離感から、ふたりの自然な仲の良さも伝わってくる。

SNSでは「バランス最高」「このふたりの空気感好き」「かわいすぎ」「尊い」「もとぱだ！」「仲良すぎでしょ」「もとぱのデート…」「対照的な表情管理」「大森元貴エフェクトに見えてきた」など、様々な声が寄せられ、ファンを大いに沸かせている。

■大森元貴×若井滉斗の“写り込み”ショット

■ライブフィルム＆ドキュメンタリーのグッズ紹介も“かわいい”と話題