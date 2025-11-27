「妬けちゃう」「お似合い」「幸せな姿」元日本代表DF立田悠悟が年上女優との2ショットで結婚を報告
ファジアーノ岡山の元日本代表DF立田悠悟(27)が26日に自身のインスタグラム(@yugo.tatuta)を更新し、俳優・作家の松宮なつさん(34)との結婚を報告した。
前日25日にクラブから入籍が発表されていた立田。「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し、次のように続けた。
「この度、俳優・作家の松宮なつさんと結婚する運びとなりました。とても多才で人として尊敬でき、可愛らしく、自分のことの様に僕の事を考えてくれる優しい心の持ち主である人が妻になってくれた事、今後共に歩んでいける事をとても幸せに感じております」
「僕自身まだまだ未熟ではありますが、家族、チームを守れる漢になります!今後とも立田悠悟、松宮なつの事を温かく応援して頂けたら嬉しいです!」
また、併せて写真をアップし、1枚目はつないだ2人の手、2枚目は顔を寄せたツーショットとなっている。
ファンからは「おめでとうございます」と祝福のメッセージが多数寄せられたほか、「素敵なお写真」「とってもお似合いです」「末永くお幸せに でも妬けちゃうわ」「お二人とも優しい空気感」「幸せな姿を見られるのはとても嬉しい!!」などの声が寄せられた。
立田は清水エスパルス、柏レイソルを経て今季から岡山に加入。各年代別の日本代表でも活躍し、2019年にはA代表としてコパ・アメリカに出場した。
この投稿をInstagramで見る