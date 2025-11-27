帰省より「Uターン」時が混雑する見込み！

NEXCO3社と本四高速、日本道路交通情報センターは2025年11月26日（水）、年末年始期間（12月26日〜2026年1月4日）における高速道路の渋滞予測を発表しました。

【渋滞を避けるには？】これが年末年始の「渋滞予測＆回避策」です（写真・グラフで見る）

今回、10km以上の渋滞回数は、全国の上下線合計で210回（下り線84回、上り線126回）と予測されています。

2025年の年末は曜日の並びが良く、多くの場合12月27日（土）から1月4日（日）まで、きっちり9連休となります。特に年末休暇の期間のほうが長いためか、いわゆる「帰省ラッシュ」と呼ばれる連休初日〜2日目ごろまでの下り線の渋滞は、比較的分散する見通しです。10km以上の渋滞発生回数の予測は、27日（土）に9回、28日（日）は7回となっています。

その一方、2026年の年始は上下線とも交通が集中し、渋滞回数は上下線とも、1月2日（金）から1月3日（土）にかけてピークを迎える見通しです。10km以上の渋滞は、上り線が1月2日に40回（うち、30km以上の渋滞は2回）、3日は49回（同4回）と見込まれています。また、下り線は1月2日が21回でピーク、3日が15回という予想です。

各社管内で発生する特に長い渋滞は、次のように予測されています。

●NEXCO東日本

・下り：1月2日（金）11時頃、東北道 羽生PA付近、最大25km

・上り：1月3日（土）17時頃、東北道 加須IC付近、最大35km

●NEXCO中日本

・下り：12月30日（火）7時頃、1月2日（金）10時頃、1月3日（土）11時頃、東名高速 綾瀬スマートIC付近、最大25km

・上り：1月3日（土）12時頃、東名阪道 鈴鹿IC付近、最大30km

●NEXCO西日本

・下り：1月2日（金）16時頃、名神高速 旧山科BS付近、最大20km

・上り：1月2日（金）11時頃、1月3日（土）11時頃、名神高速 大津IC付近、最大25km

・上り：1月3日（土）16時頃、九州道 広川IC付近、最大25km

●本四高速

・上り：1月3日（土）16時頃、神戸淡路鳴門道 舞子TN出口付近、最大35km

高速道路各社は渋滞緩和のため、利用日や時間帯を変更するなど分散利用に協力を求めています。また、特に長い渋滞が発生する地点や日時については、渋滞を回避するための通行時間帯の目安なども公表しています。なお渋滞の激化を避けるため、期間中は休日割引が適用されません。