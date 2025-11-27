ONE PIECE×NBAのコラボフィギュアが登場…BANDAI SPIRITSが6チーム仕様の新商品を発表

株式会社BANDAI SPIRITSは11月21日、人気TVアニメ『ONE PIECE』とNBAとのコラボレーション商品を展開すると発表した。第一弾商品として、「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY」を12月5日より「ONE PIECE BASE SHOP」で、12月11日より公式通販サイト「プレミアムバンダイ」で発売する。

今回の取り組みは、アニメとスポーツという異なるカルチャーを融合させ、双方のブランド価値向上を目指すプロジェクトとして企画された。『ONE PIECE』が示す友情や仲間の物語、夢の追求といった世界観に、NBAが持つダイナミックなプレーや勝利への情熱を掛け合わせ、多様なファン層へ向けた商品展開を行う。

第一弾となる「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY」は、ルフィがNBA各チームのユニフォームを着用し、ダンクシュートを決める瞬間を造形したフィギュアシリーズ。ラインアップはレイカーズ、ブルズ、ウォリアーズ、セルティックス、ニックス、グリズリーズの6種類で、価格は税込9900円。全高は約17センチで、対象年齢は15歳以上。BANDAI SPIRITSが展開する「MASTER STARS PIECE」シリーズの特徴である迫力ある造形が反映されている。

販売ルートは、12月5日から「ONE PIECE BASE SHOP」（東京・新宿）での先行販売、12月11日から「プレミアムバンダイ」での取り扱いとなる。同ショップは新宿マルイ本館4階にオープンする公式旗艦店で、今回のコラボ商品のキービジュアルや展示も実施予定だ。

BANDAI SPIRITSは今回のフィギュアに続き、多彩なカテゴリーでの展開を予定している。2026年3月には「CHOPPER’s」シリーズとして、NBA各チームのユニフォームを着たチョッパーのぬいぐるみ6種類を発売する予定だ。また、「LUFFY’s ONE PIECE×NBA -Uniform Icon Edition-」として、NBA10チームのユニフォームをモチーフにした全高約8.6センチのアイテムも2026年に発売される。いずれも対象年齢は15歳以上で、販売ルートは「ONE PIECE BASE SHOP」や家電量販店、ネットショップなどを予定している。

さらに、造形ブランド「TAMASHII NATIONS」からは、「S.H.Figuarts」シリーズでも商品化が決定しており、詳細は専用サイトで順次公開される。BANDAI SPIRITSは、今後も多方面でコラボレーション商品を展開し、世界中の顧客に向けたラインアップ拡充を進めていく方針だ。