¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ³¨²è¤«¤È¡×¡ÖÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¡×¹Åç¥Û¡¼¥à¤Î¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤ËºÂ¤ëÆü¸þºä46Èþ½÷¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØÆü¸þºä46¡Ù¤ÎÃÝÆâ´õÍèÎ¤¤µ¤ó¤¬¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎËÜµòÃÏ¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹Åç¤òË¬¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Åç¸©½Ð¿È¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç(TSS)¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´§ÈÖÁÈ¡ØÆü¸þºä46 ÃÝÆâ´õÍèÎ¤¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¤é¤ë¡Ù¤ÇE¥Ô¡¼¥¹¤òË¬Ìä¡£¥¯¥é¥Ö¹Êó¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ä¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¡¢µ¼Ô²ñ¸«¾ì¤Ê¤É¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@tss_jimokira)¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÆü¡¹¥¢¥Ã¥×¡£25Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥° ¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤Ã¡×¤ÈÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤ËºÂ¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö´éåºÎï¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ³¨²è¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï27Æü¤Ë¤âÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÈJ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥·¥ã¡¼¥ì¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡Ö´õÍèÎ¤¤Á¤ã¤ó¤âÂçÍ¥¾¡¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¤ä¤ó¡×¡Ö¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤âÍ¥¾¡µé¡×¡Ö¥·¥ã¡¼¥ì°Ê¾å¤Ë¤¤é¤ê¤ó¤¬µ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¯±ïµ¯¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê²èÁü¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
