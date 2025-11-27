¡¡½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØÆü¸þºä46¡Ù¤ÎÃÝÆâ´õÍèÎ¤¤µ¤ó¤¬¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤ÎËÜµòÃÏ¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹­Åç¤òË¬¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¹­Åç¸©½Ð¿È¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿·¹­Åç(TSS)¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´§ÈÖÁÈ¡ØÆü¸þºä46 ÃÝÆâ´õÍèÎ¤¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤­¤é¤ë¡Ù¤ÇE¥Ô¡¼¥¹¤òË¬Ìä¡£¥¯¥é¥Ö¹­Êó¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ä¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¾ì¤Ê¤É¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@tss_jimokira)¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÆü¡¹¥¢¥Ã¥×¡£25Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥° ¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤Ã¡×¤ÈÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤ËºÂ¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö´éåºÎï¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ³¨²è¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï27Æü¤Ë¤âÃÝÆâ¤µ¤ó¤ÈJ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥·¥ã¡¼¥ì¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡Ö´õÍèÎ¤¤Á¤ã¤ó¤âÂçÍ¥¾¡¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¤ä¤ó¡×¡Ö¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤âÍ¥¾¡µé¡×¡Ö¥·¥ã¡¼¥ì°Ê¾å¤Ë¤­¤é¤ê¤ó¤¬µ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¯±ïµ¯¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê²èÁü¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£