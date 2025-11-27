MISIA、LIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』ジャケ写＋Blu-ray盤限定特典収録内容公開
MISIAが、2026年1月21日に発売するLIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』のジャケット写真を解禁した。
今作は、約3年半ぶり15枚目のオリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』を引っ提げ、全国11都市27公演20万人を動員した全国アリーナツアー＜THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES＞から、ツアーファイナルを飾った日本武道館公演を完全収録している。
完全生産限定盤は、30cmを超えるLPサイズの透明スリーブに、同サイズのジャケットと2026年1月〜2027年1月までの13カ月分のカレンダーを封入。カレンダーにはそれぞれ異なるライブ写真がデザインされており、ライブ当日の感動を振り返ることが出来ると共に、中身を入れ替えることで透明スリーブに入れたままカレンダーを飾ることが出来る特別仕様になっている。
さらにBlu-ray盤には限定特典として、アルバム『LOVE NEVER DIES』から本作のために新たにRemixされた楽曲を収録したRemix Albumが付属する仕様となっており、本日、収録内容が解禁となった。世界のクラブシーンを牽引する名だたるリミキサー達が手がけた楽曲がノンストップメドレーで収録。
LIVE Blu-ray & DVD「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」は現在予約受付中なので、是非チェックしてほしい。
◾️LIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』
2026年1月21日（水）発売
予約：https://VA.lnk.to/I3LwNc
完全生産限定盤（Blu-ray＋CD＋カレンダー）￥10,500（税込）BVXL-147〜149
通常盤（Blu-ray＋CD）￥9,000（税込）BVXL-150〜151
完全生産限定盤（DVD＋カレンダー）￥9,000（税込）BVBL-198〜199
通常盤（DVD）￥7,500（税込）BVBL-200
▼完全生産限定盤（Blu-ray / DVD共通）
LPサイズ透明スリーブ特別仕様
封入：LPサイズジャケット＆LPサイズカレンダー計7枚（両面デザイン）
サイズ：天地312.9mm×左右315.5mm×背15.8mm
▼Blu-ray盤限定特典
『LOVE NEVER DIES』収録曲のRemix Album CD付き
アルバム『LOVE NEVER DIES』収録曲の中から、本作のために新たにRemixされた楽曲を収録。
〈映像収録曲〉
1.フルール・ドゥ・ラ・パシオン
2.Escape
3.CHANGE MY WORLD
4.ゆびきりげんまん(SEIKO ver.)
5.愛をありがとう
6.オルフェンズの涙
7.Be KIND
8.希望のうた
9.明日へ
10.DJ EMMA PLAY
11.House Medley
LOVE NEVER DIES
〜Never gonna cry!
〜忘れない日々
〜逢いたくていま
〜Everything
〜INTO THE LIGHT
〜明日晴れるといいな
12.つつみ込むように・・・
13.Higher Love
14.THE GLORY DAY
15.はんぶんこ
16.アイノカタチ
〈Remix Album収録曲〉
明日晴れるといいな (DJ YAMARIKI Remix)
明日晴れるといいな (DJ Spen & Michele Chiavarini Main House Mix)
LOVE NEVER DIES (David Morales Classic Club Mix)
CHANGE MY WORLD (DJ Spinna Remix)
フルール・ドゥ・ラ・パシオン (Dimitri From Paris City Pop Club Remix)
傷だらけの王者 (DJ EMMA Remix)
Be KIND (DJ Spinna Remix)
▼対象店舗 / 特典内容
・全国のCDショップ／オンラインショップ：ジャケットデザインスマホサイズステッカー
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）： A5クリアファイル
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）： A3クリアカレンダーポスター
・HMV：ポストカード
・Amazon.co.jp： 巾着（生成り）
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネット：ランチトートバック
▼MISIA Official Supporters Club MSA会員限定特典
MISIA Official Supporters Club MSA会員様がSony Music Shopの対象カートにて『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』をご購入いただくと、先着で「【FC限定特典】ステンレスピンズ」を差し上げます。
※本特典付き商品はMISIA Official Supporters Club MSA会員の方のみご購入いただける商品です。
※MISIA Official Supporters Club MSA会員の方は下記サイトからマイページへログインの上、特設リンク経由で本商品をご注文ください。
※本商品には「【FC限定特典】ステンレスピンズ」以外の特典は付きませんので、ご注意ください。
※Sony Music Shop内の「【FC限定特典】ステンレスピンズ」付きカート以外で『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』をご購入いただいても、「【FC限定特典】ステンレスピンズ」は付与されませんので、必ず専用カートにてご購入ください。
予約：https://msa.misia.jp/
※「MENBERS LOUNGE」にログイン後、トップページのバナーにアクセスをお願いいたします。
▼特典に関する注意事項
※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※各特典絵柄、“ジャケットデザインスマホサイズステッカー”の配布対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインサイトにて商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◾️＜STARTS presents MISIA 星空のライヴ XIII GRAND HORIZON＞
2026年
1月24日（土）岩手・盛岡タカヤアリーナ
1月25日（日）岩手・盛岡タカヤアリーナ
1月31日（土）大阪・大阪城ホール
2月1日（日）大阪・大阪城ホール
2月7日（土）東京・有明アリーナ
2月8日（日）東京・有明アリーナ
2月21日（土）兵庫・GLION ARENA KOBE
2月22日（日）兵庫・GLION ARENA KOBE
2月28日（土）愛知・日本ガイシホール
3月1日（日）愛知・日本ガイシホール
3月14日（土）神奈川・横浜アリーナ
3月15日（日）神奈川・横浜アリーナ
4月18日（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
4月19日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
5月2日（土）神奈川・Kアリーナ横浜
5月3日（日）神奈川・Kアリーナ横浜
[開場15:00／開演16:00 ※Kアリーナ横浜公演のみ 開場14:30／開演16:00]
特設サイト：https://hoshizora.misiasp.com/xiii/
◾️15thアルバム『LOVE NEVER DIES』
2025年5月28日（水）発売
購入：https://VA.lnk.to/LOVENEVERDIESWN
Instagram：https://www.instagram.com/reels/audio/1797031947521326
○『LOVE NEVER DIES-MISIA ART BOOK-』
完全生産限定豪華盤（CD+200Pアートブック 豪華BOX仕様 ※限定収録曲あり）
\8,200（税込）BVCL-1461〜1462
○『LOVE NEVER DIES』
通常盤（CD）\3,800（税込）BVCL-1463
○収録曲（全15曲）
01.フルール・ドゥ・ラ・パシオン ★日本テレビ系アスリート応援ソング
02.CHANGE MY WORLD ★ヤクルト「Y１０００」CMソング
03.LOVE NEVER DIES
04.Be KIND ★スターツグループ企業CMソング
05.はんぶんこ
06.ゆびきりげんまん ★テレビ朝日系ドラマプレミアム｢黄金の刻〜服部金太郎物語〜｣主題歌
07.希望のうた(feat. 矢野顕子)
08.愛をありがとう ★湖池屋「ポテトチップス」CMソング
09.傷だらけの王者(& Rockon Social Club) ★NHKラグビーテーマソング
10.明日晴れるといいな
11.君の願いが世界を輝かす ★東京ディズニーシー®「ビリーヴ！〜シー・オブ・ドリームス〜」日本語版テーマソング ※完全生産限定盤限定収録曲
12.ゆびきりげんまん(SEIKO ver.) ★セイコーグループ企業CMソング ※完全生産限定盤限定収録曲
13.CHANGE MY WORLD (DJ WATARAI Remix)
14.LOVE NEVER DIES (Eric Kupper Remix)
15.フルール・ドゥ・ラ・パシオン(Dimitri From Paris City Pop Remix)
