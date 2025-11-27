◾️LIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』

2026年1月21日（水）発売

予約：https://VA.lnk.to/I3LwNc

完全生産限定盤（Blu-ray＋CD＋カレンダー）￥10,500（税込）BVXL-147〜149

完全生産限定盤

通常盤（Blu-ray＋CD）￥9,000（税込）BVXL-150〜151

通常盤（Blu-ray）

完全生産限定盤（DVD＋カレンダー）￥9,000（税込）BVBL-198〜199

通常盤（DVD）￥7,500（税込）BVBL-200

通常盤（DVD）

▼完全生産限定盤（Blu-ray / DVD共通）

LPサイズ透明スリーブ特別仕様

封入：LPサイズジャケット＆LPサイズカレンダー計7枚（両面デザイン）

サイズ：天地312.9mm×左右315.5mm×背15.8mm

カレンダー

▼Blu-ray盤限定特典

『LOVE NEVER DIES』収録曲のRemix Album CD付き

アルバム『LOVE NEVER DIES』収録曲の中から、本作のために新たにRemixされた楽曲を収録。

〈映像収録曲〉

1.フルール・ドゥ・ラ・パシオン

2.Escape

3.CHANGE MY WORLD

4.ゆびきりげんまん(SEIKO ver.)

5.愛をありがとう

6.オルフェンズの涙

7.Be KIND

8.希望のうた

9.明日へ

10.DJ EMMA PLAY

11.House Medley

LOVE NEVER DIES

〜Never gonna cry!

〜忘れない日々

〜逢いたくていま

〜Everything

〜INTO THE LIGHT

〜明日晴れるといいな

12.つつみ込むように・・・

13.Higher Love

14.THE GLORY DAY

15.はんぶんこ

16.アイノカタチ

〈Remix Album収録曲〉

明日晴れるといいな (DJ YAMARIKI Remix)

明日晴れるといいな (DJ Spen & Michele Chiavarini Main House Mix)

LOVE NEVER DIES (David Morales Classic Club Mix)

CHANGE MY WORLD (DJ Spinna Remix)

フルール・ドゥ・ラ・パシオン (Dimitri From Paris City Pop Club Remix)

傷だらけの王者 (DJ EMMA Remix)

Be KIND (DJ Spinna Remix)

▼対象店舗 / 特典内容

・全国のCDショップ／オンラインショップ：ジャケットデザインスマホサイズステッカー

・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）： A5クリアファイル

・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）： A3クリアカレンダーポスター

・HMV：ポストカード

・Amazon.co.jp： 巾着（生成り）

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・セブンネット：ランチトートバック

▼MISIA Official Supporters Club MSA会員限定特典

MISIA Official Supporters Club MSA会員様がSony Music Shopの対象カートにて『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』をご購入いただくと、先着で「【FC限定特典】ステンレスピンズ」を差し上げます。

※本特典付き商品はMISIA Official Supporters Club MSA会員の方のみご購入いただける商品です。

※MISIA Official Supporters Club MSA会員の方は下記サイトからマイページへログインの上、特設リンク経由で本商品をご注文ください。

※本商品には「【FC限定特典】ステンレスピンズ」以外の特典は付きませんので、ご注意ください。

※Sony Music Shop内の「【FC限定特典】ステンレスピンズ」付きカート以外で『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』をご購入いただいても、「【FC限定特典】ステンレスピンズ」は付与されませんので、必ず専用カートにてご購入ください。

予約：https://msa.misia.jp/

※「MENBERS LOUNGE」にログイン後、トップページのバナーにアクセスをお願いいたします。

▼特典に関する注意事項

※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※各特典絵柄、“ジャケットデザインスマホサイズステッカー”の配布対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインサイトにて商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。