¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÃËÀ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª¤ª¡ª½é¤á¤Æ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥ß¥å¡¼¥È¤·¤Ê¤¯¤Æ ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤¿¡×
¡¡°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤¿¤·¤ó¤è¡¼¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÍã¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×Æ±¤¸»öÌ³½ê¡¢º£°æÍã¡õ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Öº£°æÍã¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Á¥ê¥Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤Îº£°æÍã¡Ê44¡Ë¤È¤Î¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£º£°æ¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¥°¥Ã¥É¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡ª½é¤á¤Æ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥ß¥å¡¼¥È¤·¤Ê¤¯¤Æ ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤¿¡×¡ÖÍã¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤½¤Ã¤«¡£ ¾¾ÃÝ¤ÎÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Î´Ø·¸À¤Ê¤Î¤«¡£¡£ ¤¤¤ä¡¢°ã¤¦¤È»×¤¤¤¿¤¤¡£¾Ð¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!!!¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
