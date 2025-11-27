【福袋2026】ビッグボーイの冬の福袋に実用的アイテムずらり “ボビーくん”とアメリカの旅へ
ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、28日午前10時より、マスコットキャラクター“ボビーくん”とビッグボーイ発祥の地であるアメリカを旅する気分を味わえる、オリジナルデザインの『ビッグボーイ冬の福袋2026』（税込5000円）の抽選予約販売を開始する。
【写真】シンプルで使いやすい「帆布ポケットバッグ」
同商品は、全国の「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で利用できる4000円分の食事券に加え、収納力がありシンプルで使いやすい帆布ポケットバッグやオリジナルデザインの総柄が目を引くブランケット、ステンレスマグカップ、窓付き缶ケース、フードクリップがセットになったお得な商品。
■セット内容
・帆布ポケットバッグ
マスコットキャラクター“ボビーくん”のオリジナルロゴをあしらったシンプルなトートバッグ。前面の3つのポケットと内ポケットを備えており、収納力抜群。持ち手は長めで、肩に掛けて持ち運ぶことができる。
・ブランケット
バッグの内生地とお揃いのデザインのブランケット。優しい肌触りで、肌寒い日の防寒にぴったり。ミニサイズのため持ち歩きにも便利。
・ステンレスマグカップ
シンプルなオリジナルロゴをあしらった、ワンポイントデザインのステンレスマグカップ。自宅やオフィスはもちろん、アウトドアでも活躍する。
・窓付き缶ケース
キッチンやオフィスなどでクリップ・輪ゴムなどの小物収納として便利に使える缶ケース。マグネット付きなので、冷蔵庫などに貼り付ければメモ留めにも。中身が見える透明の窓付き。
・フードクリップ（3個セット）
パチンと留めるだけで、パンなどの乾燥を防いだり、食べかけのお菓子の袋や調味料の一時保存などに活用できる便利なアイテム。
・お食事券4000円分（500円×8枚）
全国の「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で利用できる4000 円分の食事券。
