DEENが、バンドブームを代表する80年代のジャパニーズロックをカバーしたアルバムのリリースを発表した。

2021年にリリースしたDEEN初のジャパニーズシティポップカバーアルバム『POP IN CITY』に続く、5年ぶりのカバーアルバム『ROCK IN CITY』。今作は、バンドブームを代表する80年代のジャパニーズロックバンドの名曲をカバーした作品になっているという。

BOØWY、REBECCA、ZIGGY、安全地帯、COMPLEX、X JAPAN、THE BLUE HEARTS、PERSONZといった80年代デビューバンドから、サザンオールスターズ、THE ALFEEのレジェンドアーティストまで、サブスク時代の今、世代を超えて聴かれ続けている80年代を彩った名曲の数々を収録。

完全生産限定盤は、“地面師たち”や“イカゲーム”等のイラストで話題のイラストレーター・ARUMANAの描き下ろしイラストのオリジナルTシャツが付属する。さらに、ステッカー＆アナザーフォトブックレットも封入。絵柄はジャケットと合わせて後日公開されるので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。