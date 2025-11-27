DEEN、世代を超え歌い継がれる80年代J-ROCKバンドのカバーアルバム発売決定
DEENが、バンドブームを代表する80年代のジャパニーズロックをカバーしたアルバムのリリースを発表した。
2021年にリリースしたDEEN初のジャパニーズシティポップカバーアルバム『POP IN CITY』に続く、5年ぶりのカバーアルバム『ROCK IN CITY』。今作は、バンドブームを代表する80年代のジャパニーズロックバンドの名曲をカバーした作品になっているという。
BOØWY、REBECCA、ZIGGY、安全地帯、COMPLEX、X JAPAN、THE BLUE HEARTS、PERSONZといった80年代デビューバンドから、サザンオールスターズ、THE ALFEEのレジェンドアーティストまで、サブスク時代の今、世代を超えて聴かれ続けている80年代を彩った名曲の数々を収録。
完全生産限定盤は、“地面師たち”や“イカゲーム”等のイラストで話題のイラストレーター・ARUMANAの描き下ろしイラストのオリジナルTシャツが付属する。さらに、ステッカー＆アナザーフォトブックレットも封入。絵柄はジャケットと合わせて後日公開されるので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。
初回限定盤は全席ソールドアウトの全国ツアー最終日東京公演を全曲完全収録。さらに通常盤にはバンドのボーカル気分になれる、BONUS DISC さらに本アルバム購入対象者限定のオンライン＆リアルイベントの開催も決定。店舗別特典も同時に発表となっているので、ぜひチェックしてほしい。 ◾️『ROCK IN CITY 〜band covers only〜』 【完全生産限定盤】CD+T-Shirts+Original Sticker／9,020円（税込）ESCL-6190〜6191 ▼収録内容 ＜Blu-ray＞ ※初回生産限定盤のみ ◾️＜DEEN Christmas Dinner Show 2025＞ 2025年12月20日（土）グランドプリンスホテル新高輪飛天 ◾️＜DEEN LIVE JOY-Break27＞ 2026 2月1日（日）Zepp Namba（OSAKA） 2月6日（金）KT Zepp Yokohama 2月8日（日）Zepp Nagoya 2月11日（水）仙台PIT 2月15日（日）Zepp Sapporo 2月21日（土）Zepp DiverCity（TOKYO） 3月7日（土）宝山ホール（鹿児島県文化センター） 関連リンク ◆DEEN オフィシャルサイト
2026年1月21日（水）リリース
予約：https://erj.lnk.to/CwSNWb
【初回生産限定盤】CD+BD／7,920円（税込）ESCL-6192〜6193
【通常盤】2CD(BONUS DISC付)／4,620円（税込）ESCL-6194〜6195
＜CD＞（ ）内はオリジナルアーティスト
01.MARIONETTE (BOØWY)
02.フレンズ (REBECCA)
03.GLORIA (ZIGGY)
04.悲しみにさよなら (安全地帯)
05.ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY) (サザンオールスターズ)
06.BE MY BABY (COMPLEX)
07.星空のディスタンス (THE ALFEE)
08.ENDLESS RAIN (X JAPAN)
09.青空 (THE BLUE HEARTS)
10.DEAR FRIENDS (PERSONZ)
DEEN LIVE JOY -Break 26 〜ROCK ON!〜
2025/03/01 Zepp DiverCity(Tokyo)
EAGLES STRIKE
手ごたえのない愛
SHE’S THE QUEEN
このまま君だけを奪い去りたい
DOOR
CLASH 〜心の衝突〜
KISSの行方
Teenage dream
少年
夢であるように
ROLLING LOVE
love me
瞳そらさないで
君さえいれば
果てない世界へ
眠ったままの情熱
EXTREME JOURNEY
Family
ROSES
DEEP IN MY SOUL 〜上海ロックスター LAST EPISODE〜
ひとりじゃない
YOU ARE MY OASIS
星降る夜、この星で
開場 17:00/ディナー 18:00/ショー 19:30〜
1月30日（金）Zepp Fukuoka
開場 17:30／開演 18:30
開場 16:30／開演 17:30
開場 17:00／開演 18:30
開場 16:30／開演 17:30
開場 16:30／開演 17:30
開場 16:30／開演 17:30
開場 16:30／開演 17:30
開場 17:00／開演 17:30
