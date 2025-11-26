今年のクリスマススイーツビュッフェはKing＆Queenがテーマ！【ヒルトン東京】で想像を超える豪華さに驚き

20種類を超える豪華なケーキやスイーツと、８種類のセイヴォリーを好きなだけ食べられる【ヒルトン東京】のスイーツビュッフェ。ほぼ同じお値段のアフタヌーンティーより断然お得です。現在開催中の『King＆Queenのクリスマス』は、2025年12月26日（金）まで。カラフルでゴージャスなスイーツが勢ぞろいしています。

｜クリスマスならではの美味しいひと時


スイーツビュッフェが行われているのはホテル１階にある「マーブルラウンジ」。1984年に日本初のスイーツビュッフェが行われた伝統のラウンジです。『King＆Queenのクリスマス』が始まった11月14日（金）には、高さ6メートルのクリスマスツリーもお披露目。周囲を華やかに彩ります。



▲色とりどりのオーナメントが飾られたクリスマスツリー



▲白とゴールドを基調にした華やかなビュッフェ台

ホリデーシーズンにピッタリの純白とゴールドを基調にした装飾が登場。美しい暖炉を中心に、宝石や燭台とともに並ぶケーキが魅力たっぷりです。

｜ケーキやスイーツを好きなだけ食べられる


『King＆Queenのクリスマス』のために作られたケーキやスイーツは、ツリーを飾るオーナメントなどをイメージ。女王陛下やロイヤルファミリーのクリスマス・ファッションをはじめ、宝石やティアラなどもモチーフになっています。

クリスマスオーナメントを思わせる真っ赤なケーキは、ココナッツムースとラズベリージュレ、ラズベリーババロアムースとが重なっていてい、口に含むととってもなめらか。甘酸っぱい風味がいっぱいに広がります。



▲鮮やかな深紅の「ロイヤル・オーナメント」

緑色のクリスマス・リースは、マロンムースの中に青りんごとパッションフルーツのコンポートが入っていて、爽やかな酸味が広がります。「プリンスのスクエア・オーナメント」は、中にマロンブリュレとオレンジクリームを忍ばせてオーナメントの形をした可愛らしいケーキ。クリームが飾られたクッキーシュー「クリスマスファシネーター」や、名前そのものの「キャンドルライト」など、美しいケーキやスイーツも登場します。



▲「クリスマス・リース」、「プリンスのスクエア・オーナメント」、「キャンドルライト」、「クリスマスファシネーター」など

2頭の白馬に引かれた四輪馬車の手前左側は「スノーホワイトスレイ」。ラズベリームースと、まろやかなココナッツムースの2層になって、甘味と爽やかな酸味を楽しめます。右側の「ホワイトブッシュ・ド・ノエル」は苺ゼリーを包み込んだ苺のレアチーズムースです。



▲クリスマスの飾り付けも見事です

白と赤の組み合わせが美しいショートケーキ「女王陛下の宝石箱」は、たっぷりの苺にブルーベリーと金箔を飾り、赤いレース模様のチョコレートで周囲を彩ります。中には生クリームとルビーグレープフルーツ、苺のコンポートをサンドしています。



▲白と赤が鮮明なショートケーキ「女王陛下の宝石箱」

ダークチョコレートムースの中に、砂糖漬けにしてサクランボのコンポートが入った「レッド・オーナメント」。星形のチョコレートを飾る黄色い「ロイヤルツリートップの星」は、オレンジやパイナップルのコンポートを忍ばせたミルクチョコレートムースです。柚子風味のミルクチョコレートガナッシュを詰めたタルト「リトル・リトルツリー」はミニサイズ。



▲「レッド・オーナメント」と「ロイヤルツリートップの星」、「リトル・リトルツリー」

オレンジピールやチェリー、レーズンと共に焼き上げたパウンドケーキにはドライフルーツやナッツを飾り、ミルクチョコレートでコーティング。「王様のイブのお夜食」というお洒落な名前も印象的。



▲パウンドケーキ「王様のイブのお夜食」

可愛らしいグラスデザートも充実。ロイヤルミルクティームースの上にレモンジュレやアプリコットコンポートをのせた「プリンセス・ジュレ・ド・ノエル」や、ザクロジュレにフロマージュブランクリームを重ねた「キャンドル・ジュエル」など様々な味が魅力です。



▲スミレの花を飾る「クリスマスブーケ」はベリーのコンポートを合わせたチョコレートムース

チョコレートファウンテンはミルクチョコレートとダークチョコレートを用意。



▲2種類の味を試せます

｜セイヴォリーやドリンクも充実


味にこだわったセイヴォリーが８種類用意され、遅めのランチとしてもしっかり食べられる品ぞろえ。シーザーサラダや本日のスープもおかわり必至の美味しさです。



▲セイヴォリーコーナー

ドリンクはコーヒーや紅茶、合わせて19種類をフリーフローで楽しめます。ドイツの老舗ブランド「ロンネフェルト」の紅茶は、ダージリンやアールグレイのほか、「ジンジャーブレッドティー」や「レッドベイクドアップル」など期間限定のフレーバーもありました。



▲10種類のフレーバーをそろえたドイツの紅茶ブランド「ロンネフェルト」

クリスマスツリーを飾るオーナメントやクリスマスリーフ、王侯貴族の宝飾品などをイメージした、色彩豊かで可愛らしいケーキやスイーツは、すべての味を試すことができないほど種類豊富。スープはもちろんどのセイヴォリーも味がよく、満足感たっぷりです。



▲クリスマスを楽しみとっておきのスイーツとセイヴォリー

肉料理は「ハーブローストチキン レモンバター」で、パスタは「ペンネ、冬野菜とカンネリーの軽い煮込み」、グラスに入っている「蕪のブランマンジェ ビーツソース」は口あたりが滑らか。どれもホテルメイドの本格的な味わいです。



▲セイボリーも充実

新宿副都心にある【ヒルトン東京】で開催中のスイーツビュッフェ『King＆Queenのクリスマス』。カラフルで個性豊かなケーキやスイーツが、好きなだけ食べられる夢のような体験です。もちろんホリデーシーズンをここでお祝いするのもおすすめ。多彩な味とフォトジェニックなスイーツビュッフェを心行くまで満喫してみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん　予約・問：ヒルトン東京　https://tokyo.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/marble-lounge-sweetsbuffet-christmas＞