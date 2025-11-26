今年のクリスマススイーツビュッフェはKing＆Queenがテーマ！【ヒルトン東京】で想像を超える豪華さに驚き
20種類を超える豪華なケーキやスイーツと、８種類のセイヴォリーを好きなだけ食べられる【ヒルトン東京】のスイーツビュッフェ。ほぼ同じお値段のアフタヌーンティーより断然お得です。現在開催中の『King＆Queenのクリスマス』は、2025年12月26日（金）まで。カラフルでゴージャスなスイーツが勢ぞろいしています。
｜クリスマスならではの美味しいひと時
スイーツビュッフェが行われているのはホテル１階にある「マーブルラウンジ」。1984年に日本初のスイーツビュッフェが行われた伝統のラウンジです。『King＆Queenのクリスマス』が始まった11月14日（金）には、高さ6メートルのクリスマスツリーもお披露目。周囲を華やかに彩ります。
▲色とりどりのオーナメントが飾られたクリスマスツリー
▲白とゴールドを基調にした華やかなビュッフェ台
ホリデーシーズンにピッタリの純白とゴールドを基調にした装飾が登場。美しい暖炉を中心に、宝石や燭台とともに並ぶケーキが魅力たっぷりです。
｜ケーキやスイーツを好きなだけ食べられる
『King＆Queenのクリスマス』のために作られたケーキやスイーツは、ツリーを飾るオーナメントなどをイメージ。女王陛下やロイヤルファミリーのクリスマス・ファッションをはじめ、宝石やティアラなどもモチーフになっています。
クリスマスオーナメントを思わせる真っ赤なケーキは、ココナッツムースとラズベリージュレ、ラズベリーババロアムースとが重なっていてい、口に含むととってもなめらか。甘酸っぱい風味がいっぱいに広がります。
▲鮮やかな深紅の「ロイヤル・オーナメント」
緑色のクリスマス・リースは、マロンムースの中に青りんごとパッションフルーツのコンポートが入っていて、爽やかな酸味が広がります。「プリンスのスクエア・オーナメント」は、中にマロンブリュレとオレンジクリームを忍ばせてオーナメントの形をした可愛らしいケーキ。クリームが飾られたクッキーシュー「クリスマスファシネーター」や、名前そのものの「キャンドルライト」など、美しいケーキやスイーツも登場します。
▲「クリスマス・リース」、「プリンスのスクエア・オーナメント」、「キャンドルライト」、「クリスマスファシネーター」など
2頭の白馬に引かれた四輪馬車の手前左側は「スノーホワイトスレイ」。ラズベリームースと、まろやかなココナッツムースの2層になって、甘味と爽やかな酸味を楽しめます。右側の「ホワイトブッシュ・ド・ノエル」は苺ゼリーを包み込んだ苺のレアチーズムースです。
▲クリスマスの飾り付けも見事です
白と赤の組み合わせが美しいショートケーキ「女王陛下の宝石箱」は、たっぷりの苺にブルーベリーと金箔を飾り、赤いレース模様のチョコレートで周囲を彩ります。中には生クリームとルビーグレープフルーツ、苺のコンポートをサンドしています。
▲白と赤が鮮明なショートケーキ「女王陛下の宝石箱」
ダークチョコレートムースの中に、砂糖漬けにしてサクランボのコンポートが入った「レッド・オーナメント」。星形のチョコレートを飾る黄色い「ロイヤルツリートップの星」は、オレンジやパイナップルのコンポートを忍ばせたミルクチョコレートムースです。柚子風味のミルクチョコレートガナッシュを詰めたタルト「リトル・リトルツリー」はミニサイズ。
▲「レッド・オーナメント」と「ロイヤルツリートップの星」、「リトル・リトルツリー」
オレンジピールやチェリー、レーズンと共に焼き上げたパウンドケーキにはドライフルーツやナッツを飾り、ミルクチョコレートでコーティング。「王様のイブのお夜食」というお洒落な名前も印象的。
▲パウンドケーキ「王様のイブのお夜食」
可愛らしいグラスデザートも充実。ロイヤルミルクティームースの上にレモンジュレやアプリコットコンポートをのせた「プリンセス・ジュレ・ド・ノエル」や、ザクロジュレにフロマージュブランクリームを重ねた「キャンドル・ジュエル」など様々な味が魅力です。
▲スミレの花を飾る「クリスマスブーケ」はベリーのコンポートを合わせたチョコレートムース
チョコレートファウンテンはミルクチョコレートとダークチョコレートを用意。
▲2種類の味を試せます
｜セイヴォリーやドリンクも充実
味にこだわったセイヴォリーが８種類用意され、遅めのランチとしてもしっかり食べられる品ぞろえ。シーザーサラダや本日のスープもおかわり必至の美味しさです。
▲セイヴォリーコーナー
ドリンクはコーヒーや紅茶、合わせて19種類をフリーフローで楽しめます。ドイツの老舗ブランド「ロンネフェルト」の紅茶は、ダージリンやアールグレイのほか、「ジンジャーブレッドティー」や「レッドベイクドアップル」など期間限定のフレーバーもありました。
▲10種類のフレーバーをそろえたドイツの紅茶ブランド「ロンネフェルト」
クリスマスツリーを飾るオーナメントやクリスマスリーフ、王侯貴族の宝飾品などをイメージした、色彩豊かで可愛らしいケーキやスイーツは、すべての味を試すことができないほど種類豊富。スープはもちろんどのセイヴォリーも味がよく、満足感たっぷりです。
▲クリスマスを楽しみとっておきのスイーツとセイヴォリー
肉料理は「ハーブローストチキン レモンバター」で、パスタは「ペンネ、冬野菜とカンネリーの軽い煮込み」、グラスに入っている「蕪のブランマンジェ ビーツソース」は口あたりが滑らか。どれもホテルメイドの本格的な味わいです。
▲セイボリーも充実
新宿副都心にある【ヒルトン東京】で開催中のスイーツビュッフェ『King＆Queenのクリスマス』。カラフルで個性豊かなケーキやスイーツが、好きなだけ食べられる夢のような体験です。もちろんホリデーシーズンをここでお祝いするのもおすすめ。多彩な味とフォトジェニックなスイーツビュッフェを心行くまで満喫してみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：ヒルトン東京 https://tokyo.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/marble-lounge-sweetsbuffet-christmas＞