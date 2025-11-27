日本ミュージカルの傑作『アイ・ラブ・坊っちゃん』来年5月上演決定！ 夏目漱石役に井上芳雄
ミュージカル『アイ・ラブ・坊っちゃん』が、2026年5月1日より明治座で上演されることが決定した。夏目漱石役は井上芳雄が務める。
【写真】ミュージカル『アイ・ラブ・坊っちゃん』チラシもチェック！
本作は、1992年に音楽座ミュージカルで初演され、紀伊國屋演劇賞・団体賞や読売演劇大賞優秀作品賞などを受賞し、「日本のオリジナルミュージカルの到達点」と評された傑作だ。
苦悩の底にあった夏目漱石が、小説『坊っちゃん』の執筆を通して自己を回復していく姿と、それを受け止める妻・鏡子。史実とフィクションを織り交ぜ、漱石の日常と小説世界がシンクロする巧みなオリジナルストーリーと演出により高い評価を受けた本作が、東宝製作により上演される。
演出は、劇作家としても活動し、ミュージカル『マイ・フェア・レディ』、脚本・作詞・演出を務めたミュージカル『モンパルナスの奇跡 〜孤高の画家モディリアーニ〜』、そしてミュージカル『SPY×FAMILY』など、多彩な作品で観客を魅了してきたG2が務める。
主人公・夏目漱石を演じるのは、『エリザベート』、本年12月の『ダディ・ロング・レッグス』、来年2月の『大地の子』と精力的に活動する、ミュージカル界トップランナーの1人・井上芳雄。劇中の「坊っちゃん」役を、ミュージカル『ジェイミー』、ミュージカル『のだめカンタービレ』シンフォニックコンサート！、『デスノート THE MUSICAL』など、大作・話題作で舞台をけん引している三浦宏規が務め、本公演で井上とミュージカル初共演する。
また、ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』のフランキー・ヴァリ役、『レ・ミゼラブル』アンジョルラス役などで圧倒的な歌声と存在感を放つ小林唯が、「坊っちゃん」の親友・山嵐役。『るろうに剣心』明神弥彦といった少年役から、『GUYS AND DOLLS』のミス・アデレイド役までさまざまな役柄を演じ、宝塚歌劇団の娘役スターとして活躍してきた彩みちるが、漱石の兄嫁・登世役を務める。彩は本作が退団後初の舞台となる。
「坊っちゃん」の赤シャツ役には、『タブリンの鐘つきカビ人間』『リンス・リピート ―そして、再び繰り返す―』などで確かな演技力を発揮し、舞台のみならず映像、エッセイ、イラストと多岐にわたり活躍する松尾貴史。同じく「坊っちゃん」を支える清役には、ミュージカル『マタ・ハリ』のアンナ役、舞台『千と千尋の神隠し』ではロンドン公演と上海公演で湯婆婆・銭婆役を務めるなど、多彩な役どころを演じてきた春風ひとみ。
そして、音楽座ミュージカルで数々の主演を務め、代表作の一つ『リトルプリンス』の王子役で第47回菊田一夫演劇賞を受賞した土居裕子が、漱石の妻・鏡子役を演じる。
ミュージカル『アイ・ラブ・坊っちゃん』は、明治座にて2026年5月1日〜31日上演、札幌・大阪にて同年6月上演。
