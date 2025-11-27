ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文が、2018年に設立した作品賞「APPLE VINEGAR -Music Award-」の初となるイベント＜APPLE VINEGAR -Music Award- 2026 Opening Party＞の開催が決定した。

本イベントは、2026年2月12日に「APPLE VINEGAR -Music Award- 2025」の大賞受賞アーティスト、MONO NO AWAREとDos Monos（Band Set）の2組を迎えて、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて開催される。当日はGotch Bandがオープニングアクトとして登場することが決定しており、ただいまよりチケットオフィシャル先行受付もスタートした。

MONO NO AWARE

Dos Monos

Gotch Band

「APPLE VINEGAR -Music Award-」は、文学界での芥川賞を参考に、デビューアルバムに限らず、ミュージシャンがそのキャリア初期に発表した作品を評価する仕組みを作り、今後の作品制作をサポートする賞金を贈呈することで若手ミュージシャンを応援できれば、という思いを持ってスタートしたもの。第8回目を迎えた「APPLE VINEGAR -Music Award-2025」では、MONO NO AWAREの『ザ・ビュッフェ』 、Dos Monosの『Dos Atomos』の2作品が同時に大賞を受賞。同時受賞を記念し、毎年恒例の後藤正文による受賞者インタビューもMONO NO AWAREから玉置周啓（Vo, G）と加藤成順（G, Cho）、Dos Monosから荘子it（トラックメイカー / MC）とTaiTan（MC）が参加する座談会形式で行われた。

同世代で、人気ポッドキャスト「奇奇怪怪」を通じたつながりもある2組での話が盛り上がる中、「一緒にライブをやるのも面白いかもしれない」という話が膨らみ、このタイミングでのライブ実現となったという。異なる音楽性だからこそ生まれる面白さや、お互いのリスナーが交わる場をつくりたいという気持ちが重なり、自然な流れとして今回の共演に至ったとのことだ。

後藤正文

また2024年、本アワード設立当初の思いをさらに発展させるべく、後藤正文を中心にNPO法人「アップルビネガー音楽支援機構」（活動総称：APPLE VINEGAR -Music Support-） が設立された。クラウドファンディングで多くの支援を得て、現在、静岡県藤枝市で建設を進めている滞在型音楽制作スタジオ「MUSIC inn Fujieda」 も、2026年初頭にはいよいよプレオープンを迎える予定だという。なお、本アワードも2025年からNPO活動の一環として行っていく。

受賞をきっかけに実現した2組一緒のライブパフォーマンスに加えて、第9回となる「APPLE VINEGAR -Music Award- 2026」の新たなスタートをファンとともに祝福するスペシャルなイベントにぜひ足を運んでみて欲しい。

■＜APPLE VINEGAR -Music Award- 2026 Opening Party＞ 開催日時：2026年2月12日（木）

会場：東京・恵比寿LIQUIDROOM

OPEN :17:30 / START:18:30

出演者：Dos Monos（Band Set）/ MONO NO AWARE / Gotch Band（Opening Act）

チケット：\6.500（D代別）

オフィシャル先行：https://w.pia.jp/t/apple-vinegar26-openingparty/

受付期間：11月27日（木）12:00〜12月7日（日）23:59

チケット一般発売：12月13日（土）10:00~

イベントHP：https://www.applevinegarmusicsupport.com/news/2026openingparty ▼AVMA2025大賞受賞者インタビュー

https://www.applevinegarmusicaward.com/2025/interview/ ▼ポッドキャスト番組「奇奇怪怪」

https://open.spotify.com/show/0DEV2gUjx4tgwBLpJFlX7j?si=8564acd7d016470d ▼「APPLE VINEGAR -Music Award-」とは

ASIAN KUNG-FU GENERATIONのフロントマン、後藤正文が2018年に立ち上げた新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈られる作品賞。文学界での芥川賞を参考に、デビュー・アルバムに限らず、ミュージシャンがそのキャリア初期に発表した作品を評価する仕組みを作り、今後の作品制作をサポートする賞金を贈呈することで、若手ミュージシャンを応援できればという思いを持ってスタートした。同時にリスナーが新しい音楽と出会うきっかけとなれば、という願いも込められている。

設立当初の経緯を綴った後藤正文のブログ：https://gotch.info/post/169465286807/ ▼APPLE VINEGAR -Music Support-

インディペンデントに活動するミュージシャン・アーティストに対して金銭的、技術的な支援を継続して行う目的でASIAN KUNG-FU GENERATION 後藤正文が中心となり2024年にNPO法人「アップルビネガー音楽支援機構」、活動総称「APPLE VINEGAR -Music Support-」として設立。静岡県藤枝市内に滞在型音楽制作スタジオ「MUSIC inn Fujieda」(2026年初頭プレ・オープン予定)を建設し、同市を拠点に様々な取り組みをおこなっていきたいと考えています。 ▼ポッドキャスト『APPLE VINEGAR -Music+TALK-』

『APPLE VINEGAR -Music Award-』を紹介するとともに、今気になっている音楽や音楽にまつわる様々なトピックを音楽仲間と語っていく番組。後藤正文と3名の音楽ライター、小熊俊哉、つやちゃん、矢島由佳子というレギュラー陣に、時にはゲストを迎えての音楽談義を通じて、幅広い視点で音楽トピックや楽曲を紹介していく。

・『APPLE VINEGAR -Music＋Talk-』 毎週水曜日 夕方更新

https://open.spotify.com/show/6dkTPluL6El48dHAc8eVXp