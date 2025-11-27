柏木由紀子77歳、デニムパンツ姿で美スタイル全開 セーターも着こなす
女優の柏木由紀子が、27日にインスタグラムを更新。タイトなデニムパンツ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】柏木由紀子77歳が「スタイル抜群」「素敵」 オシャレなコーデの数々（7枚）
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
今回はタイトなデニムパンツとセーター姿のオフショットを公開。「最近のお気に入りのセーター」「あたたかくて、しっかりしてて形も気に入ってます」とコメントしている。ファンからは「美しい」「可愛い〜」「若いなぁ。ホントに77歳ですか…？」などの声が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
