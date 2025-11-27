【映像】 蕁麻疹が出た痛々しい背中やまぶたが大きく腫れた素顔

体や顔面の“異変”を報告していたヴィジュアル系エアーバンド「ゴールデンボンバー」の樽美酒研二（44）が26日、Instagramを更新。検査や診察の結果について明かした。

連日Instagramで皮膚のトラブルについて投稿していた樽美酒。2025年11月14日の更新では、「蕁麻疹はお初なもので、ちと動揺しております」とつづり、ふくらはぎの写真をアップ。その後も背中一面に蕁麻疹の症状が現れた痛々しい姿や、まぶたが大きく腫れた写真を公開し、ファンから心配の声が寄せられていた。

26日の投稿では、検査や診察の結果を報告。「先生といろいろ話した結果、トレーニングのやり過ぎ、睡眠不足から来てるんではないかということでした。今年はとにかく走るのが楽しくて、週6〜7でずっと走ってる感じでしたし、睡眠に関しては眠りが浅いのが当たり前で全く気にもしてませんでした。トレーニングの量とか人に話したことなかったし、眠りは浅いが、睡眠で悩んでるわけでもなかったので気づけず、とにかく疲労困憊で体が悲鳴をあげたんではないかという感じでした。今年の生活リズムはかなり楽しかったので、ツアー終わってもずっと続けようかなと思ってましたが、オフは1回立ち止まらないといけないのかなあと…。それはそれで不安に感じながら朝を迎えてます。ただ結果がハッキリしてめちゃくちゃ安心してます」と心境を明かした。

この投稿には「結果がわかり安心しました。研二さんの健康が1番！無理しないでね」「体のためにも休息は必要だから、今はゆっくり休んで」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）