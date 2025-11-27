平愛梨「一からお出汁をとって挑戦してみた」 手作り料理に多数の「いいね！」
サッカー日本代表・長友佑都の妻でタレントの平愛梨が、27日にインスタグラムを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】平愛梨「一からお出汁をとって挑戦してみた」 過去の料理投稿の数々も（10枚）
2017年1月に長友と結婚。翌年2月に第1子男児、2019年8月、2021年4月、2023年4月にも男児を出産している平。これまでもSNSで手作り料理を度々投稿し、注目を集めている。
今回は「わたしのおでん」と、鍋に入ったおでんを公開。「寒すぎて急におでんが食べたくなった日」「母が作るおでんはスペアリブが入っていて昔から家族みんなが大好き」とコメント。さらに「母おでんのレシピを知らないのでとりあえず自分が入れたい具材を選んで一からお出汁をとって挑戦してみた」と明かしている。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられた。
引用：「平愛梨」インスタグラム（@harikiri_tairi）
【写真】平愛梨「一からお出汁をとって挑戦してみた」 過去の料理投稿の数々も（10枚）
2017年1月に長友と結婚。翌年2月に第1子男児、2019年8月、2021年4月、2023年4月にも男児を出産している平。これまでもSNSで手作り料理を度々投稿し、注目を集めている。
今回は「わたしのおでん」と、鍋に入ったおでんを公開。「寒すぎて急におでんが食べたくなった日」「母が作るおでんはスペアリブが入っていて昔から家族みんなが大好き」とコメント。さらに「母おでんのレシピを知らないのでとりあえず自分が入れたい具材を選んで一からお出汁をとって挑戦してみた」と明かしている。ファンからは多数の「いいね！」が寄せられた。
引用：「平愛梨」インスタグラム（@harikiri_tairi）