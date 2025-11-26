【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年12月1日〜12月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月1日〜12月7日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分を変化させないといけないです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
変わらないといけないことや自分以外の誰かに合わせていかないといけないことがあります。「どこまで譲れば良いのか、自分じゃなくなってしまわないのか」などなど葛藤することも多いでしょう。仕事や公の場では周囲から勝者的な目で見られているようです。ガツガツせずどっしりと構えておきましょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の気持ちがどうなどを言っていられない状況で、常に相手にとっての理想の人を見せ続けていかないといけないようです。行動力がすべてでしょう。シングルの方は、恋愛に対する夢が沢山ある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の行動力がいつもより下がります。
｜時期｜
12月3日 過去を捨てる ／ 12月6日 影に徹する
｜ラッキーアイテム｜
保湿グッズ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞