Charaが、2026年のバースデーを祝うホームメイドなパーティー＜Chara Birthday Party - HOMEMADE AURORA -＞を1月13日に東京・恵比寿 ザ・ガーデンルームにて開催されることを発表した。

Chara曰く「ある種のオルタナ最高峰一族にしたいんだけどーまだ、どうなるかわからない笑」というAurora Band 2026のメンバー（名越由貴夫 / 高桑圭 / 平岡恵子 / 竹本健一 / HIMI）とCharaのバースデーを祝う400名限定の特別な一夜になるという。

本公演のチケットは、Charaのオフィシャルモバイルファンサイト『チャラモバ』にて11月29日12時より先着販売が開始となる。

なおCharaは、現在開催中のワンマンライブ＜Chara Live 2025 〜Lush Life〜＞は追加公演も含め全公演がソールドアウト。年末には神戸・GLION ARENA KOBEで開催される新しいフェス＜KOBE MUSIC COMMONS 2025＞への出演が決定している。

◾️＜Chara Birthday Party - HOMEMADE AURORA -＞ 日時：2026年1月13日（火）開場 18:00 / 開演 19:00

会場：恵比寿 ザ・ガーデンルーム

出演：Chara / 名越由貴夫 / 高桑圭 / 平岡恵子 / 竹本健一 / HIMI チケット料金：

オールスタンディング \9,500（税込）

※ドリンク代別途 チケット発売日：

『チャラモバ』先行受付（先着）

受付期間：11月29日（土）12:00〜12月7日（日）23:59

受付：チャラモバ https://www.charamobile.net/

※チャラモバは、月額330円（税込）で楽しめるCharaオフィシャルモバイルファンサイト。チケット先行、グッズ優先販売、チャラモバイベント、他ここにしかないコンテンツで皆様をお待ちしております。 一般発売：12月13日（土）12:00〜

受付URL： https://eplus.jp/chara/ ※チャラモバ先行で予定枚数終了の場合は一般発売はなしとなります。

※お一人様2枚まで購入可能

※未就学児童入場不可 / 小学生以上チケット必要 ▼注意事項

※開場/ 開演時間は変更となる場合がございます。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止

※営利目的の転売禁止

※悪天候、天災ほか諸事情により、やむを得ず公演が中止となる場合がございます。

※会場までの交通費・宿泊費等はお客様の自己負担となりますのであらかじめご了承ください。 主催：ハッピートーイ

企画制作：ハッピートーイ / ワイズコネクション

公演に関するお問い合わせ：ワイズコネクション【Mail】info@ys-connection.co.jp