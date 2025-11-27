毎週木曜深夜2時5分放送中「ミュージックカプセル ～人生の推しソング～」12月中に放送されるゲストを一部解禁！
テレ東で、毎週木曜深夜2時5分より放送中の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル ～人生の推しソング～」。本番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストをお呼びし、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していきます。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMC永瀬廉(King & Prince)と共に探求する『成長型音楽バラエティ』です。
▶TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr340q0pjh
＼12月中に放送されるゲストを一部解禁！／
12月中に放送される「ミュージックカプセル」では、ゲストにIKKO、伊藤健太郎、大倉忠義(SUPER EIGHT)、高杉真宙、平子祐希(アルコ&ピース)を迎え、音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力や“人生を変える楽曲とは何か”を紹介していただきます。ゲストが出演する放送日につきましては、番組公式SNSで随時お知らせ。残りのゲストにつきましては後日解禁！お楽しみに！
©テレビ東京
【公式SNSアカウント情報】
X：@tx_m_capsule (https://x.com/tx_m_capsule )
Instagram：@tx_m_capsule (https://www.instagram.com/tx_m_capsule/ )
TikTok：@tx_m_capsule (https://www.tiktok.com/@tx_m_capsule )
https://www.tv-tokyo.co.jp/musiccapsule/playlist/
≪番組概要≫
【タイトル】ミュージックカプセル ～人生の推しソング～
【放送日時】毎週木曜日 深夜2時5分～
【放送局】テレビ東京
【メインMC】永瀬廉(King & Prince)
【サブMC】ほしのディスコ(パーパー) 、コカドケンタロウ(ロッチ)
【12月中の放送回にて出演するゲスト】
IKKO、伊藤健太郎、大倉忠義(SUPER EIGHT)、高杉真宙、平子祐希(アルコ&ピース)
【配信】
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
▶TVer：https://tver.jp/series/sr340q0pjh
▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/music_capsule/
▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
各話放送終了後、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」 にて順次見放題配信
▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/
【番組HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/musiccapsule/
【ハッシュタグ】＃ミュージックカプセル