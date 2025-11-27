Chilli Beans.が、Netflixシリーズ『プリズム輪舞曲』の主題歌に新曲「star flower」が決定したことを発表した。

『プリズム輪舞曲』は、2026年1月15日より世界独占配信する「花より男子」の神尾葉子が原作、キャラクター原案、脚本を手がける完全新作アニメーションだ。

◆ ◆ ◆

◾️Chilli Beans.コメント

この曲は、作品から感じた光を音にしました。

夢をみる光

お互いの存在に感じる光

キャンバスの光

言葉は、りりが眠れない時にその日にあったことやキットの存在を思い出して、感情の色を空気の中に落としていくように、言葉を探しました。

人や夢を純粋に想う、優しい力のある作品に関わることが出来て光栄です。

作品と共に、たくさん愛してください。

◆ ◆ ◆

なおChilli Beans.は、2026年1月よりワンマン＆対バンツアー＜good days tour＞の開催を控えている。

◾️Netflixシリーズ『プリズム輪舞曲』 2026年1月15日（木）より世界独占配信

Netflix作品ページ：netflix.com/lovethroughaprism ◆イントロダクション

舞台は1900年代初頭、ロンドン。画家を志す日本人の少女、一条院りり（CV：種粼敦美）は海を越えてイギリスへ渡り、ロンドンのセント・トーマス美術学院に編入することに。 初めての海外、夢の美術留学にワクワクが止まらないりりだが、実はすでに崖っぷちで、両親との約束で「半年以内に学院1位を取れないと即帰国」なのだ。編入初日からやる気に燃えるりりだが、大貴族の息子で天才画学生、そしてマイペースで若干トラブルメーカーなキット・チャーチ（CV：内山昂輝）と出会い、彼にライバル心をメラメラと燃やしていく。そして、絵にしか興味がなかったキットもまた、絵がうまくなりたいというりりの真っ直ぐで純粋な思いに共鳴し、そして――？ 前向きで好奇心旺盛、おっちょこちょいなところもある留学生・りりと、完璧な画力と圧倒的な独創性を持つが生活力は皆無な大貴族・キット。絵画への愛と情熱以外の共通点が皆無な2人の関係は果たして？もうひとりの日本人留学生・新之助（CV：梶裕貴）や彼の妹のさくら（CV：鬼頭明里）や、りりの下宿仲間でもあるドロシー（CV：潘めぐみ）、キットの友人でもある優等生のピーター（CV：坂田将吾）、陽気なジョフリー（CV：阿座上洋平）、さらにはキットと婚約関係にあるキャサリン（CV：上坂すみれ）、りりの母・一条院たけ（CV：甲斐田裕子）、キットの兄・リチャード（CV：諏訪部順一）、美術学院の教授チャールズ・ブラント（CV：大塚芳忠）…といった個性豊かなキャラクターも入り混じり、プリズムのような煌めきを目指して悪戦苦闘する若者たちの姿を描く青春群像劇がまもなくスタートする。

◾️＜Chilli Beans. “good days tour”＞ 〈福岡〉

【出演】Chilli Beans. / NEE

【日程】2026年1月24日（土）

【会場】Zepp Fukuoka

【時間】OPEN 17:00 / START 18:00

【info】BEA 092-712-4221 （平日12:00〜16:00） 〈愛知〉

【出演】Chilli Beans. / 礼賛

【日程】2026年2月11日（水・祝）

【会場】Zepp Nagoya

【時間】OPEN 17:00 / START 18:00

【info】サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） 〈大阪〉

【出演】Chilli Beans. / muque

【日程】2026年2月14日（土）

【会場】Zepp Namba

【時間】OPEN 17:00 / START 18:00

【info】キョードーインフォメーション 0570-200-800 〈東京〉

【出演】Chilli Beans. 〈ONEMAN SHOW〉

【日程】2026年2月20日（金）

【会場】Zepp Haneda

【時間】OPEN 18:00 / START 19:00

【info】キョードー東京 0570-550-799（平日11:00〜18:00 土日祝10:00〜18:00） 〈チケット〉

1Fスタンディング 前売：￥7,000（税込） / 当日：￥7,500（税込）

2F指定席 前売：￥7,500（税込） / 当日：￥8,000（税込）

※1申し込み4枚まで

※未就学児入場不可

※入場時別途ドリンク代必要 ▼チケット詳細

イープラス：https://eplus.jp/chillibeans/

ローソンチケット：https://l-tike.com/chilli-beans/

mu-mo TICKET：http://r.y-tickets.jp/chillibeans2601

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/chilli-beans/