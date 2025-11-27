◎全国の天気

低気圧からのびる前線が通過するため、天気は西から下り坂です。午後は西日本や東海、関東の一部で雨が降り出しそうです。夜遅くは北日本にも雨雲が広がるでしょう。前線が通過するタイミングで、大気の状態が非常に不安定になりますので、急な強い雨や落雷、突風などにご注意ください。

また、雨の後は黄砂に注意が必要です。夜は西日本を中心に、28日(金)にかけては東日本、北日本も一部に黄砂が飛来する可能性があります。特にアレルギーのある方はマスクなどで対策するようにしましょう。

◎予想最高気温

西日本は20℃近くまで上がる所が多いでしょう。大阪と福岡は前日より4℃高い19℃の予想です。東京は前日より3℃低い16℃でしょう。新潟と仙台は前日よりやや高く、新潟は17℃、仙台は14℃の予想です。札幌は8℃で前日と同じくらいでしょう。なお、夜の冷え込みは弱まる所が多い予想です。

◎週間予報

28日(金)は日本海側を中心に、雨や雪が降るでしょう。風が強まり、荒れた天気となりそうです。北海道は29日(土)にかけて強い風に十分注意をしてください。太平洋側は28日(金)以降、晴れる日が続く見込みです。11月最後の土日も穏やかに晴れて、お出かけ日和となるでしょう。来週は後半から急に寒くなりそうです。12月4日(木)の最高気温は名古屋で10℃、大阪で11℃で年末頃の寒さの予想です。