街にも自然にも馴染むニュートラルカラー！ジック「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズ
ジックから、持ち運ぶためにつくられた電動アシスト自転車「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズの新色が登場。
2026年1月下旬より発売されます。
街中にも自然にもなじむニュートラルなベージュがラインナップに加わります。
ジック「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズ
発売日：2026年1月下旬
販売場所：全国の自転車販売店、自転車専門店等
普段使いにも輪行にもぴったりな、人気の電動アシスト自転車「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズ。
16インチモデルと20インチモデルに、それぞれ魅力的な新色が登場します。
世代やシーンを問わず使いやすい、ニュートラルなベージュカラーが追加されました。
選ぶ楽しさがさらに広がります。
TRANS MOBILLY NEXT163-S
価格：129,800円(税込)
カラー：Light Beige（新色）
フレーム：Aluminum
折りたたみサイズ：700×450×620mm
本体重量：約11.9kg(ペダル、スタンドを除く)
タイヤサイズ：16×1.5
走行距離：約30km
16インチモデルには、ふんわり明るく、ファッションにも合わせやすい「Light Beige」を採用。
コンパクトに折りたためて持ち運びに最適なモデルです。
軽快な走りと持ち運びやすさを両立したデザイン。
明るいベージュが街中の風景に溶け込みます。
折りたたむと非常にコンパクトになります。
車載や電車での移動など、旅先での行動範囲を広げてくれる一台です。
TRANS MOBILLY NEXT206
価格：137,500円(税込)
カラー：Dark Beige（新色）
フレーム：Aluminum
折りたたみサイズ：810×500×650mm
本体重量：約13.5kg(ペダル、スタンドを除く)
タイヤサイズ：20×1.5
Component：SHIMANO Tourney 6speed
走行距離：約30km
20インチモデルには、上品で落ち着いた色味の「Dark Beige」が登場。
赤のアルマイトカラーがアクセントに光ります。
6段変速を搭載し、走りやすさも両立したモデルです。
落ち着いたトーンのベージュは、アウトドアシーンにもマッチします。
ロングライドも快適にこなせる走行性能が魅力。
20インチながらコンパクトに折りたたみが可能。
自宅での保管場所にも困りません。
旅に、新しい色を。
TRANS MOBILLY NEXTとともに、もっと自由な旅へ出かけたくなるラインナップです。
ジック「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズ新色の紹介でした。
