ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「同性婚認めないのは違憲？あす注目の高裁判決」。社会部・裁判担当の宇野佑一記者の解説です。

◇ ◇ ◇

――同性婚をめぐる裁判ということですが、どのような裁判なんでしょうか。

法律上、同性のカップルの結婚を認めていないのは法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、国に賠償を求めているもので、2019年以降、全国で6件の裁判が起こされています。

このうち5件は高裁で同性婚を認めないのは憲法違反との判決が出ていて、あす東京高裁で最後の1件の判決が言い渡されるんです。

原告のカップルに、判決を前にした思いを聞きました。

福田理恵さん（51）

「認めて欲しいですね、社会に。私たちの関係性を。そのために法律婚をしたいと思っています」

藤井美由紀さん（50）

「男女のカップルと同じように法律婚ができたら祝福されるじゃないですか。私は祝福されたい。普通に祝福して欲しい」

「もう結婚したい早く」

2人はおよそ11年間、パートナーとして共に人生を歩んでいますが、法律上は「他人」です。

そのため、お互いの身に何かあった時に、パートナーに連絡はいくのか、自分の財産を残せるのか、将来に不安を感じていて「結婚して社会に認められ、お互いを守れる関係性になりたい」という思いで裁判に加わったと話していました。

――こうした思いに対して、国側はどんな主張をしているんでしょうか。

国側は、「憲法は同性婚を想定していない」としているほか、家族のあり方に関わる極めて重要な問題であり、国会の裁量に委ねられていると主張しています。

――これまでの裁判では、こうした国側の主張は退けられ、違憲と判断されたのですね？

はい。判決の理由を見てみると、5つの高裁が共通して重くみたのは「同性カップルが受ける不利益」です。

異性間の夫婦のように、税金の配偶者控除や相続権は認められていませんし、病院では面会やパートナーの病状の説明を制限される場合もあり、各高裁はこうした不利益は重大だと指摘しました。

そのうえで、各高裁がそろって違憲の根拠とした条文が2つあります。

1つ目は「法の下の平等」を保障した憲法14条1項。2つ目は「結婚や家族に関する法律は個人の尊厳に基づいて作られなければならない」と定める24条2項です。

例えば、大阪高裁は同性婚を認めていないことは、憲法が求めている「個人の尊厳を著しく損なうもの」で、自分の意思では変えられない「性的指向による不合理な差別をするものだ」としました。

――あす東京高裁で違憲判決が出れば、一連の裁判は高裁で全て違憲となりますね。今後はどうなるんでしょうか。

5件の裁判では違憲の判断は示されたものの、国に賠償を求めた訴えは認められなかったため、原告側は上告しています。

今後、最高裁が違憲かどうか統一判断をすることになるとみられます。

――このニュースで宇野さんが一番伝えたいことはなんでしょうか。

「同性婚が認められたらどんな社会になるか考えてみて欲しい」ということです。

取材した原告の福田さんと藤井さんが話していた中で印象に残ったのが「同性婚を認めた先にあるのは幸せな人が増える社会」という言葉です。

つまり、同性婚を認めても同性カップルに選択肢が増えるだけで、「幸せな人がただ増えるだけなんだとわかって欲しい」と話していました。

もちろん、同性婚に反対する立場の人もいますので、性的マイノリティーの人も含めた"誰もが生きやすい社会"に向けて議論が深まっていけばいいと感じました。