¤äÃÄ¡¦ËÜ´Ö¥¥Ã¥É¡¡KOC·è¾¡¥Í¥¿¤Î¡È±ê¾å¡É¤Ë¤â¤Î¿½¤¹¡©¡ª¡ÖÀäÂÐ¥ª¥â¥Æ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤äÃÄ¡×¤ÎËÜ´Ö¥¥Ã¥É¡Ê42¡Ë26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿Í´Ö¸¦µæ½ê¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¥Û¥â¥µ¥ÔÂç½¸¹ç!!¡Á¡×(¿åÍË¸å11¡¦59)¤Ë½Ð±é¡£¡È±ê¾å¡É¤·¤¿KOC¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖKOC·è¾¡¥Í¥¿¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¡¢º£¸å¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿ËÜ´Ö¡£ÆüËÜ°ì¤Î¥³¥ó¥È»Õ¤ò·è¤á¤ë¾Þ¥ì¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤Ç¡Ö¤äÃÄ¡×¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¸ý¤Î°¤¤Å¹¼ç¤¬µÒ¤Ë¸·¤·¤¹¤®¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¥³¥ó¥È¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡ÖÉÔ²÷¤À¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾å»Ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡×ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¡×½©»³Îµ¼¡Ê±¤¹¤ëMC¤Î¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤Î¥ê¥å¥¦¤¬¡Ö¸ý°¤¹¤®¤ÆÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë°¤¤¤È¥¢¥ì¤À¤±¤É¡Ä¤³¤ó¤Ê¤Ë°¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¸À¤¦¤«¤éÌÌÇò¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤ÖÊ±¤¹¤ë¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¤Î¥¯¥Ü¥¿¤â¡Ö¤¤¤Á¤¤¤ÁÊ¸¶ç¸À¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜ´Ö¤¬¡Ö·ë¹½¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£ÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬µ¤»ý¤Á¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¿Í¤Î´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È´î¤Ó¡×¤È¥×¥é¥¹»×¹Í¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡ÖËÜ´Ö¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¥ó¥Ú¤¬¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î»öÁ°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÏ¿²è±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÎÃæ¤ÎËÜ´Ö¤Ï¡ÖÀäÂÐ¥ª¥â¥Æ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê¥¢¥ó¥Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¡ËÄã¤¤¤ó¤ÇÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£¡Ê±Ç²è¤Ç¤â¡ËÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£³Ø¤ó¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Í¥¿¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Î¸ø³«¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö¤³¤ìÀäÂÐÎ®¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¡ª¥Û¥ó¥È¤Ë¥À¥á¤Ê¥ä¥Ä¡ª¡×¤ÈÂç¾Ç¤ê¤ÎËÜ´Ö¡£¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤¼¤³¤ì¡×¡Ö¥¢¥ì¤¬À¤³¦¤Ç1ÈÖÌÌÇò¤¤¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£