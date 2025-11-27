伝説のNo.1ラーメン復活！らあめん花月嵐「BLACK FRIDAY特別企画」

らあめん花月嵐が、BLACK FRIDAYに合わせた特別なキャンペーン「BLACK FRIDAY特別企画」を開催します。

伝説の人気ラーメンの1日限定復活や、公式通販サイトでの大幅割引セールなど、見逃せない企画が目白押しです。

らあめん花月嵐「BLACK FRIDAY特別企画」

開催日：2025年11月28日(金)より順次

開催場所：国内のらあめん花月嵐店舗、公式通販サイト

企画内容：限定ラーメン販売、通販セール、クーポン配布

世界に誇る日本のエンターテインメントとしてラーメン文化を発信する「らあめん花月嵐」が、BLACK FRIDAYを盛り上げる複数の企画を展開します。

店舗ではファン待望の「あの」メニューが奇跡の復活を遂げ、オンラインショップでは自宅で楽しめるラーメンセットが特別価格で提供されます。

さらに、来店者全員へのクーポン配布も行われ、店舗でも自宅でも花月嵐の味をお得に楽しめる絶好の機会となります。

嵐げんこつらあめんブラックモンスター

2025年11月28日(金)の1日限り、各店舗20食限定で復活販売される伝説の人気No.1ラーメンです。

通常の「嵐げんこつらあめん」を圧倒的に上回る大量の背脂が投入されており、そのインパクトと満足感はまさにモンスター級です。

花月嵐らしい自信の一杯を、この日だけの特別な体験として味わえます。

冷凍 嵐げんこつらあめん

新しく誕生した「花月嵐公式通販サイト」にて、11月28日(金)から30日(日)までの3日間限定でセールが行われます。

店舗の味をそのまま自宅で楽しめる「冷凍 嵐げんこつらあめん」が、期間中は通常価格の50％OFFという破格の設定で販売されます。

お店の感動を手軽に再現できる人気商品をお得に手に入れるチャンスです。

壺ニラ調味料（スペシャルセット）

通販セール期間中は、箱ラーメンと人気の「壺ニラ」がセットになった「スペシャルセット」も30％OFFで登場します。

花月嵐のラーメンに欠かせない壺ニラ調味料が、自宅でのラーメンタイムをより本格的なものへと進化させます。

また、11月28日に店舗へ来店した方全員に、後日通販サイトで使える5％OFFクーポンも配布されます。

店舗での限定ラーメン体験から、自宅でのストック需要まで満たす、年に一度の特別なイベントとなります。

らあめん花月嵐「BLACK FRIDAY特別企画」の紹介でした。

