µð¿Í¡¡¹ÃÈå¤Ï£³²¯±ß¤Ç¹¹²þ¡¡°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤£±Ç¯¡×¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¡×
¡¡µð¿Í¡¦¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢Íèµ¨Ç¯Êð£³²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£ºòÇ¯¥ª¥Õ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é£Æ£Á°ÜÀÒ¤Ç£µÇ¯Áí³Û£±£µ²¯±ß¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£Íèµ¨¤Ï£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Öº£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é£Æ£Á°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÀµÊá¼ê¤Î´üÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢³«Ëë¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤êÂ³¤±¤¿¤¬¡¢£¶·î°Ê¹ß¤Ï½Ð¾ì»î¹ç¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢¼éÈ÷»þ¤ËÉé¤Ã¤¿±¦¼êÃæ¼ê¹ü¹üÀÞ¤Ç£¸·î£²£µÆü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£¶£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦£²£¶£°¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£°ÂÇÅÀ¡££²£°£±£¶Ç¯°ÊÍè¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì»î¹ç¤¬£±£°£°»î¹ç¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤ÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¡ÖÅöÁ³¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£