産業ネットワーク技術を強化！HMS Networks「Molex産業用通信ビジネス資産」取得

HMS Networksが、Molex Industrial Solutions事業部が保有する産業用通信ビジネスの一部資産を取得する契約を締結しました。

産業用ネットワーク対応技術の強化により、日本の産業機器メーカーやFA市場に対し、より広範なソリューションの提供が可能となります。

HMS Networks「Molex産業用通信ビジネス資産」取得

取引完了予定：2026年1月

買収金額：700万米ドル(キャッシュ・デットフリー)

対象資産：ハードウェア・ソフトウェアIP、NIC製品群、関連エンジニアリングチーム等

産業用通信・IIoT分野で世界をリードするHMS Networksが、Molexの産業用通信技術を取り込み、さらなる事業拡大を図ります。

今回取得する資産には、ネットワークインターフェースカード（NIC）やソフトウェアスタックなどの製品群、および関連する知的財産が含まれます。

これにより、日本の装置メーカーが求めるマルチプロトコル対応や高速通信、産業用イーサネットの安定化といったニーズに対し、より強力な技術基盤で応えることが可能になります。

産業用通信技術の統合

今回の買収により、Molexが持つ優れた技術力とHMSのグローバルネットワークが統合されます。

特に日本と北米市場における顧客関係やエンジニアリングチームの連携が強化され、OEM向けの技術サポートも手厚くなります。

既存のMolexユーザーにとっても、長期的な供給や移行支援、アップグレード計画が明確になるというメリットが生まれます。

両社の技術シナジーにより、世界の製造現場における産業用ネットワークの利便性と信頼性がさらに向上することが期待されます。

HMS Networks「Molex産業用通信ビジネス資産」取得の紹介でした。

