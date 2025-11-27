マヂカルラブリー村上、高級外車の購入報告「センスある」「かっこいい」記念ショットに反響
【モデルプレス＝2025/11/27】お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が、自身のX（旧Twitter）を更新。購入した外車を披露した。
【写真】41歳吉本芸人「センスある」購入したドイツ高級車披露
村上は「車買った！スーパーオートバックス大宮バイパスさん、S店長本当にありがとうございました！」とつづり、店頭に置かれたグレーの車の横で大きな花束を持った写真を投稿。「するぜぇ〜超移動するぜぇ〜」と、車に乗るのを楽しみにしている様子がうかがえる。
また、車はドイツの高級車アウディのもので「RS3」とロゴがついている。
この投稿は「かっこいい」「センスある」「嬉しそう」「いい車買ってるなあ」「安全運転で！」「マジで高級車」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆マヂカルラブリー村上、高級外車を披露
◆マヂカルラブリー村上の投稿に反響
