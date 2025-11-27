「ポケモンZA」、更新データ（Ver.1.0.3）配信。ランクバトルシーズン2で報酬のメガストーンが受け取れない問題を修正
【「Pokemon LEGENDS Z-A」更新データ（Ver.1.0.3）】 11月27日 配信
ポケモンは11月27日、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A」の更新データ（Ver.1.0.3）を配信開始した。
今回の更新は、ランクバトルシーズン2にて発生していた、報酬のメガストーンを受け取れるランクに達しても、受け取ることができない場合がある不具合を修正するもの。
なお、メガストーン（マフォクシナイト、ゲッコウガナイト）を受け取れなかったプレーヤーは、更新データ配信後にランクバトルの画面を表示すると報酬を受け取ることができる。
(C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。