放置してはいけない『犬の行動』５選

犬の問題行動は、最初は可愛らしい程度のものでも徐々にエスカレートしていき、最終的にトラブルに発展するほどの問題行動に発展するパターンが多いです。ここでは、そんな放っておいてはいけない犬の行動事例を紹介するので、心当たりのある方はすぐに改善しましょう。

1.飛びつき

「嬉しい！」「楽しい！」などのポジティブな心理から、相手に飛びついてしまう犬は少なくありません。特に人懐こい犬の場合、飼い主や家族以外の人にも「会えて嬉しい」という気持ちから飛びついてしまうことも。

しかし、飛びつき癖は、相手を怪我させてしまう危険があるので、早めに改善してください。また、犬が苦手な人にとって、飛びつかれる状況は非常に怖い体験です。突然飛びつかないよう、「お座り」もセットで覚えさせておきましょう。

2.甘噛み

子犬の頃は、歯の生え変わり時期に口内が痒く感じ、甘噛みをしてしまう犬が多くいます。乳歯の頃は痛みを感じないことが大半ですが、これが大人の歯になった時、怪我を負うほどの痛みになりかねません。

特に中型犬～大型犬は、甘噛みであっても相手を怪我させてしまう恐れがあります。家具の破壊などにもつながるので、子犬の時期に噛み癖は直しておきましょう。

3.要求吠え、無駄吠え

「さみしいよ」「〇〇して」など、甘えたり要求を伝えたりするときに吠えてしまう犬はたくさんいます。しかし、吠えて意思を伝えることが日常的になってしまうと、吠え癖がついてしまうので放っておくべきではありません。

家族が我慢できたとしても、近所迷惑になってしまい、ご近所トラブルに発展する可能性も懸念されます。要求吠えや無駄吠えには適切な方法で対応し、別の方法でコミュニケーションをとらせましょう。

4.食糞

特に子犬の頃は食糞癖がついてしまう犬が多くいます。食糞にはさまざまな理由が考えられますが、食糞が癖づいてしまうと、散歩中に他の犬が排泄したうんちが放置されていた場合、それを食べてしまうことも……。

衛生的に問題がありますし、知らない犬のうんちには感染性のウイルスや寄生虫が紛れ込んでいる危険もあります。あらゆる健康被害が想定されるので、食糞癖は早めに改善してください。

5.散歩中の引っ張り癖

散歩中に愛犬がぐいぐいと先に進んでしまい、飼い主がリードを引っ張られている……という光景を目撃しますが、これも早めに改善しておきましょう。

屋外で飼い主が愛犬をコントロールできていないと、トラブルの原因になったり交通事故リスクが高まったりします。特に中型犬～大型犬はコントロールが難しくなるので、子犬のうちにリーダーウォーク（飼い主の隣を歩く）を身につけさせましょう。

犬の問題行動を改善する方法

犬の問題行動を改善するためには、それぞれの問題行動の特徴と原因を把握し、それぞれに適した方法で対応していくことが重要です。

例えば、無駄吠えで要求されたときは、応えてしまうと逆効果となるため、あえて無視してください。吠えるのをやめて数十秒経ったら「えらいね」と褒めて要求に応えてあげましょう。

飛びつき癖には、「お座り」「待て」などのコマンド指示が有効です。普段から遊びの延長線上でコマンドを教え、飛びついてきたらコマンドを出して飛びつき行動をやめさせてください。または、飛びついてしまったら体を離し、しばらくの間、かまわないという方法も効果が見込めるでしょう。

このように犬の問題行動には、それぞれ効果的な方法があります。飼い主だけの力では改善が難しい場合は、獣医師やドッグトレーナーに相談し、アドバイスをもらいながら改善に努めましょう。

まとめ

いかがでしたか。「これくらいなら……」と問題行動を放置してしまうと、エスカレートしてトラブルに発展しかねません。問題行動はそれぞれの特徴や原因に合わせて適切に対処し、早めに改善できるよう努めましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)