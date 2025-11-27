入院から帰ってきた赤ちゃんと、寄り添い続けた犬の過程を映したInstagramが注目を集めています。投稿したのは、チワプーのとろろくんと暮らす「チワプーのとろろ(Tororo)」さん。投稿から13.3万回以上再生され、「家族仲良いですね」「幸せに過ごしてね」といったコメントが寄せられています。

【動画：入院から帰ってきた赤ちゃんの女の子→犬が寄り添い続けて…素敵すぎる『2年後の光景』】

やさしく見守るお兄ちゃんの誕生

登場するのは、チワプーのとろろくんと、新しく家族になった赤ちゃん。2023年に赤ちゃんが誕生した際、とろろくんは大喜びで赤ちゃんの元へ駆け寄ったといいます。生まれたばかりの赤ちゃんのそばを片時も離れず、いつも隣でやさしく見守っていたんだそう。

一緒に眠ることもあり、とろろくんの赤ちゃんへの愛情は深まるばかりでした。しかし、幸せな日々を送る中で、突然赤ちゃんが入院することになってしまったんだそう。とろろくんも家族も、不安な日々を過ごしたといいます。

試練を乗り越えて深まる絆

みんなで信じて待ち続けた結果、赤ちゃんは無事に退院して家に戻ってきてくれたんだそう。大きな試練を乗り越えたことで、とろろくんと赤ちゃんの絆はさらに深まったに違いありません。

元気になった赤ちゃんととろろくんは、たくさんの時間を共有して一緒に成長していったといいます。たまに、とろろくんが赤ちゃんを泣かせてしまうときもあったそうですが、すぐに仲直りして一緒に遊んだり、絵本を見たりして過ごしたんだそう。

これからもずっと一緒

お出かけのときもいつも一緒の2人は、本当に仲良しですね。そして2年後、赤ちゃんは驚くほどお転婆な女の子に成長したんだとか。とろろくんは、女の子が元気いっぱいの姿に目を丸くしている様子だったといいます。

さまざまな出来事を乗り越えて、愛情をたっぷり受けて育ったとろろくんと赤ちゃん。これからも2人で仲良く、楽しい時間をたくさん過ごしていくことでしょう。その幸せな姿は、多くの人々の心を温めてくれるのでした。

この投稿には「妹ちゃんが2人もできておめでとうございます。とろくん立派なお兄ちゃんですね」「とろろちゃんは幸せだね」「2人に同じ愛情を注がれていて、素敵な家族ですね。」「とっても素敵で感動！」「これからは家族皆さんで幸せに過ごしてくださいね」「心が温まりました。この幸せがいつまでも続きますように」といった声が寄せられています。

投稿者であるチワプーのとろろ(Tororo)さんのInstagramでは、とろろくんと家族の心温まる日常がたくさん投稿されています。とろろくんの魅力満載のかわいい姿は必見です。

写真・動画提供：Instagramアカウント「チワプーのとろろ(Tororo)」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。