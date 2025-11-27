¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢MLBÄ©Àï¤Î¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤«¡Ö¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤È¤¤¤¦¡È¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤â
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤Î¤«(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡´Ú¹ñKBO¡¦¥¥¦¥à¤Î¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤¬¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖKBO¡Ê´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ËÁª¼ê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢NPB¡ÊÆüËÜ¥×¥íÌîµå¡ËÁª¼ê¤Î¤½¤ì¤è¤ê¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò¤ÎSUV¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¡×¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¥à¡Ê¥Ø¥½¥ó¡Ë¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤¬1·î3Æü¤Ë·ÀÌó¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÃ¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Î·ÀÌó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥½¥ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤âÆ±ÍÍ¤Ë¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Èà¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¥à¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡¢¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢29ºÐ¤ÎÆâÌî¼ê¤Ë¤ÏÂ¾µåÃÄ¤â³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ïº£µ¨¡¢ÂÇÎ¨.315¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢90ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢11·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÎÝ¡¢ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¿¦¤Ï»°ÎÝ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Íèµ¨¤Ï»°ÎÝ¼ê¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤Î»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ä¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤ËÂå¤ï¤ë¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊä¶¯¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥½¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¶Ë¤á¡¢2027Ç¯¤Ë¤è¤ê¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë´Ö¡¢¥í¥Ï¥¹¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ëÆâÌî¤Î¹µ¤¨Í×°÷¤È¤·¤Æ´°àú¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]